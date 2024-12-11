Готовит 'громкий старт': Reuters раскрыло план Трампа на первый день президентства

Коротко:
- Дональд Трамп хочет сделать "громкий старт" и реализовать предвыборные обещания
- Он планирует подписать более 25 указов, в частности по иммиграции и энергетике
- Большинство указов отменят политику Джо Байдена
В первый день на посту, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов и директив. Они будут охватывать в основном вопросы иммиграции и энергетики. Об этом пишет Reuters.
По данным издания, Трамп стремится сделать "громкий старт" и реализовать свои предвыборные обещания с помощью этих указов.
"Американский народ может быть уверенным, что президент Трамп использует свои полномочия в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он давал им во время предвыборной кампании", - заявила пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт.
Исполнительные приказы позволяют президенту США быстро осуществлять свои политические цели без длительного процесса принятия законов через Конгресс. Однако такое решение может быть обжаловано в судах, а для финансирования необходимо будет получить утверждение Конгресса.
Ожидается, что большинство этих указов будет направлено на отмену политики действующего президента Джо Байдена, в частности в отношении границ и миграционной политики, которую Трамп считает слишком лояльной. Дональд Трамп подпишет указы о предоставлении большей свободы миграционным службам для задержания людей без уголовного прошлого, усилении военного присутствия на границе и возобновлении строительства стены на границе с Мексикой.
Относительно энергетической политики, Трамп подготовит приказы для увеличения добычи энергии. Избранный президент США стремится восстановить "бурение и гидроразрывание", которое он обещал в предвыборной кампании.
Задачу по организации этой работы берет на себя давний помощник Трампа Стивен Миллер. Также ожидается, что часть приказов будет выдана в последующие дни и недели после инаугурации.
Дональд Трамп и война в Украине - последние новости
Напомним, Дональд Трамп заявил, что главной задачей его администрации будет завершение российско-украинской войны. В интервью французскому изданию Paris Match Трамп подчеркнул, что война в Украине приводит к огромным потерям, поэтому необходимо решить эту проблему.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина сотрудничает с командой Трампа, но детали будут обсуждены после его инаугурации. Президент акцентировал, что США и Украина имеют общую цель - быстрое и справедливое завершение войны.
Как сообщал Главред, переговоры о прекращении войны вряд ли начнутся до 20 января, когда Дональд Трамп станет президентом США. По словам дипломата Александра Хары, для этого должны быть созданы предпосылки, а обе стороны должны понять, что не могут продолжать войну.
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Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
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