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Готовит "громкий старт": Reuters раскрыло план Трампа на первый день президентства

Руслана Заклинская
11 декабря 2024, 23:13
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Дональд Трамп хочет реализовать предвыборные обещания и осуществить "громкий старт" в первый день на посту президента США.
Готовит 'громкий старт': Reuters раскрыло план Трампа на первый день президентства
Трамп планирует "громкий старт" в первый день на посту президента США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Дональд Трамп хочет сделать "громкий старт" и реализовать предвыборные обещания
  • Он планирует подписать более 25 указов, в частности по иммиграции и энергетике
  • Большинство указов отменят политику Джо Байдена

В первый день на посту, 20 января, избранный президент США Дональд Трамп планирует подписать более 25 указов и директив. Они будут охватывать в основном вопросы иммиграции и энергетики. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, Трамп стремится сделать "громкий старт" и реализовать свои предвыборные обещания с помощью этих указов.

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"Американский народ может быть уверенным, что президент Трамп использует свои полномочия в первый день, чтобы выполнить обещания, которые он давал им во время предвыборной кампании", - заявила пресс-секретарь Трампа Каролайн Левитт.

Исполнительные приказы позволяют президенту США быстро осуществлять свои политические цели без длительного процесса принятия законов через Конгресс. Однако такое решение может быть обжаловано в судах, а для финансирования необходимо будет получить утверждение Конгресса.

Ожидается, что большинство этих указов будет направлено на отмену политики действующего президента Джо Байдена, в частности в отношении границ и миграционной политики, которую Трамп считает слишком лояльной. Дональд Трамп подпишет указы о предоставлении большей свободы миграционным службам для задержания людей без уголовного прошлого, усилении военного присутствия на границе и возобновлении строительства стены на границе с Мексикой.

Относительно энергетической политики, Трамп подготовит приказы для увеличения добычи энергии. Избранный президент США стремится восстановить "бурение и гидроразрывание", которое он обещал в предвыборной кампании.

Задачу по организации этой работы берет на себя давний помощник Трампа Стивен Миллер. Также ожидается, что часть приказов будет выдана в последующие дни и недели после инаугурации.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Дональд Трамп и война в Украине - последние новости

Напомним, Дональд Трамп заявил, что главной задачей его администрации будет завершение российско-украинской войны. В интервью французскому изданию Paris Match Трамп подчеркнул, что война в Украине приводит к огромным потерям, поэтому необходимо решить эту проблему.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина сотрудничает с командой Трампа, но детали будут обсуждены после его инаугурации. Президент акцентировал, что США и Украина имеют общую цель - быстрое и справедливое завершение войны.

Как сообщал Главред, переговоры о прекращении войны вряд ли начнутся до 20 января, когда Дональд Трамп станет президентом США. По словам дипломата Александра Хары, для этого должны быть созданы предпосылки, а обе стороны должны понять, что не могут продолжать войну.
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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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