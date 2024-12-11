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Трамп в Париже назвал две цели по Украине: СМИ раскрыли подробности

Андрей Ганчук
11 декабря 2024, 10:51
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На встрече с Макроном и Зеленским Трамп вел себя "уважительно, дружелюбно и был настроен слушать".
Трамп в Париже назвал две цели по Украине: СМИ раскрыли подробности
Трамп хочет немедленного прекращения огня и переговоров - Reuters / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

О чем говорил Трамп:

  • Нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры
  • Война должна закончиться быстро

В ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров Киева с Москвой для быстрого завершения войны. Трамп был настроен "уважительно и дружелюбно".

Как сообщает Reuters, Зеленский пытался наладить контакт с Трампом и объяснить ему необходимость предоставления Украине гарантий безопасности при любом сценарии завершения российско-украинской войны путем переговоров.

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"Три лидера беседовали в течение 35 минут без советников, не обсуждали конкретных деталей заключения мира, но Трамп повторил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров, чтобы быстро закончить войну", - написали журналисты со ссылкой на чиновников, осведомленных о встрече.

Один из источников сказал, что поведение Трампа было "дружелюбным, уважительным и открытым". Похоже, он "был настроен слушать".

О чем говорил Зеленский

По словам источника в Офисе президента, Зеленский сказал, что для установления мира нужны гарантии. Просто прекратить огонь – недостаточно, Путин может снова нарушить свои обязательства.

"Трамп обдумывает все детали", - так, как утверждает источник, отреагировал новоизбранный президент США на риторику Зеленского.

Чего хотел Трамп от встречи

Согласно источникам, Трамп пытался установить личное взаимопонимание. Этот аспект – ключевой в его дипломатии. В конечном итоге он будет принимать решение относительно своих дальнейших действий.

"Макрон и Зеленский были на одной волне"

Один из чиновников рассказал, что Макрон и Зеленский "были на одной волне" во время трехсторонней встречи в Париже. Впрочем, президенты старались не выглядеть так, "будто они загоняют Трампа в угол".

Главы украинского и французского государств изложили свое видение ситуации и подчеркнул, что Украине без поддержки Соединенных Штатов будет очень тяжело.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Какая цель была у Макрона

Макрон хотел этой встречей доказать, что Европа многое сделала для поддержки Украины и готова более равномерно разделить с США помощь Киеву.

Путин уже не тот

Также Макрон и Зеленский объясняли Трампу, что Путин образца 2017 года – когда Трамп был президентом – и Путин в 2024 году – отличаются.

Кто такой Владимир Путин?

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Падение режима Асада как аргумент против РФ

При этом фактор падения режима Асада в Сирии рассматривался как аргумент для усиления позиции в отношении Москвы на будущих переговорах.

Последствия встречи Зеленского, Макрона и Трампа – новости по теме:

Как сообщал Главред, после встречи с Макроном и Зеленским новоизбранный президент США Трамп обратился к Путину с призывом сделать шаг к миру. Он призвал к прекращению огня и началу переговоров.

Зеленский отверг немедленное прекращение огня и заявил, что нельзя просто взять и остановить войну без предоставления Украине гарантий безопасности. Нужен реальный мир через силу, чтобы Путин не смог повторить нападение.

Позже у Путина ответили Трампу и разразились "условиями" завершения войны. Кремлевский рупор Дмитрий Песков сказал, что Путин больше заинтересован в "инициативах", которые предлагает Глобальный Юг. Песков повторил ультиматум Кремля, на базе которого, мол, Москва и готова вести "переговоры".

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Эммануэль Макрон мирные переговоры с Россией
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