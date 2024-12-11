Трамп начнет "бомбить" режим Путина, если РФ не пойдет на мир – The Telegraph

В 2016 году Россия получила от прихода Трампа к власти более 40 новых пакетов санкций и системный кризис.

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Трамп способен устроить "ковровые бомбардировки российской экономики" - The Telegraph / Коллаж: Главред

Главное из материала The Telegraph:

Давление на РФ при Трампа только усилится

Трамп объявит Путину ультиматум по войне в Украине

Экономике России грозят "ковровые бомбардировки"

Новоизбранный президент США Дональд Трамп фактически поставит ультиматум агрессору России относительно завершения войны против Украины. Вероятны "ковровые бомбардировки" российской экономики.

Ультиматум Путину от Трампа

В материале The Telegraph говорится о том, что для России, которая уже сталкивается с нарастающими экономическими трудностями, ситуация с приходом Трампа лишь ухудшится. Трамп может поставить Путину ультиматум по завершению российско-украинской войны. И это ударит по экономике Кремля.

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Тщетные надежды на Трампа в прошлом

Когда Трамп победил на выборах президента США в 2016 году, в Кремле ожидали, что внешнеполитический курс Вашингтона станет мягче.

Присутствовал некий оптимизм.

Впрочем, республиканец за всю каденцию ввел против России более 40 пакетов санкций, серьезно усилив давление на Кремль.

В частности, для России ограничили доступ к технологиям Запада, был нанесен удар по ключевым секторам – энергетике и финансами – а некоторые банки и компании и вовсе столкнулись с изоляцией.

Все это привело к системному кризису в российской экономике, в результате которого экспорт нефти был сокращен вдвое, а поступления в бюджет не покрывали военные расходы.

Чего ожидает Кремль

В позиции Трампа нет сомнений: если РФ попытается затянуть войну против Украины, экономические ограничения ужесточатся, а санкционная политика усилится, считает политический аналитик Riddle Russia Антон Барбашин.

Впрочем, в Кремле считают, что Трамп поставит ультиматум не только Москве, но и Киеву.

К примеру, если Зеленский не пойдет на условия Трампа, США могут прекратить военную помощь Украине. А если на уступки не пойдет Путин, военная поддержка Киева, наоборот, усилится, и начнутся "ковровые бомбардировки российской экономики".

Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Кремль ожидает сложный выбор

Эксперты пришли к выводу, согласно которому давление на РФ при Трампе только усилится. Новый хозяин Белого дома может выставить жесткие требования как Москве, так и Киеву, чтобы добиться скорейшего завершения войны на выгодных США условиях.

И Кремль предстанет перед выбором: продолжать войну в условиях нарастающей изоляции, либо идти на уступки в рамках мирного переговорного процесса.

Планы Трампа по войне РФ и Украины – главные новости:

Как сообщал Главред, после встречи с Зеленским и Макроном в Париже Трамп обратился к Путину и призвал его сделать шаг к завершению войны. По его словам, следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг немедленное прекращение огня. Глава государства акцентировал внимание на том, что нельзя просто взять и остановить войну без гарантий безопасности для украинского государства. Иначе Кремль в любой момент может напасть снова.

В свою очередь, Кремль назвал свои, мол, условия завершения войны. Кремлевский спикер Дмитрий Песков заявил, что РФ "собралась" вести переговоры только на своих условиях. Также Путину, дескать, импонируют "инициативы" Глобального Юга.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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