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Переговоры стартуют в ближайшее время: НАТО имеет несколько вариантов конца войны - СМИ

Руслана Заклинская
5 декабря 2024, 01:35обновлено 5 декабря, 02:12
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Страны НАТО обсуждают гарантии безопасности для Украины, которые не провоцировали бы Россию, пишет Bloomberg.
Переговоры стартуют в ближайшее время: НАТО имеет несколько вариантов конца войны - СМИ
Союзники рассматривают сценарии завершения войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, УНИАН

Ключевое:

  • Страны НАТО рассматривают различные варианты завершения войны в Украине
  • Одним из возможных сценариев является создание демилитаризованной зоны, которую могут охранять войска ЕС
  • Мирные переговоры могут начаться в ближайшее время

Страны НАТО рассматривают различные сценарии завершения войны в Украине. Большинство союзников склоняются к идее переговоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Правительства некоторых стран НАТО обсуждают возможные гарантии безопасности для Украины, которые бы защитили страну и одновременно не "провоцировали" лидера России Владимира Путина. Одним из вариантов прекращения огня является создание демилитаризованной зоны, которую могут охранять европейские войска.

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Высокопоставленный западный дипломат утверждает, что дискуссии происходят на фоне общей нестабильности ситуации в Украине, и союзники считают, что переговоры должны начаться в ближайшее время. Европейские союзники, вероятно, хотят продемонстрировать США, в частности Дональду Трампу, свою способность оставаться влиятельными в процессе мирного урегулирования.

Несмотря на эти обсуждения, Кремль пока отказывается вести переговоры о прекращении огня. В то же время генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость увеличить поставки оружия в Украину, отвергая пока варианты прекращения огня.

"Мы должны сделать больше, чем просто поддерживать Украину в борьбе. Мы должны обеспечить достаточную помощь, чтобы раз и навсегда изменить траекторию этой войны", - заявил Рютте во время заседания НАТО.

Завершение войны в Украине - варианты

Напомним, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает замораживание войны с последующими переговорами, а второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Также Трамп во время своей предвыборной кампании заявил, что может завершить войну за 24 часа, если Европа обеспечит финансирование. Он также намекнул на возможность использования замороженных российских резервов для достижения соглашения с Путиным.

Как сообщал Главред, главной целью России является политическое поглощение Украины, от которой агрессор никогда не откажется. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина имеет два варианта развития ситуации: либо сдаться, либо разгромить российскую армию.

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых, пишет Википедия.

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