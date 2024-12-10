"Зимой этого года": Туск анонсировал старт переговоров между Киевом и Москвой

Польша будет активно участвовать в любых переговорах, заявил Туск.

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Туск заявил о возможном старте переговоров / Коллаж: Главред, фото: Donald Tusk,Википедия, Президент России

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Мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться этой зимой

1 января 2025 года к Польше перейдет председательство в ЕС

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой. С таким заявлением выступил во вторник, 10 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет Reuters.

Стоит указать, что 1 января Варшава возьмет на себя председательство в Европейском Союзе на ротационной основе. Именно поэтому, как подчеркнул Туск, Польша будет активно участвовать в любых переговорах.

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"Я проведу ряд переговоров, которые будут касаться прежде всего ситуации за нашей восточной границей, - заявил он на заседании правительства. - Как вы можете себе представить, наша делегация будет соответственной, среди прочего, за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, какой будет ситуация во время переговоров, которые могут, хотя это еще под вопросом, начаться зимой этого года", - заявил Туск.

Также глава польского правительства выступил с анонсом визита в Варшаву президента Франции Эмманюэля Макрона уже в этот четверг.

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что недавно Макрон провел разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. Поэтому этот визит будет сосредоточен именно на итогах недавних переговоров.

Мирные переговоры РФ и Украины - что известно

Как сообщал Главред, президенту Владимиру Зеленскому поступило интересное предложение. Так, стало известно, где могут состояться переговоры между Украиной и РФ.

В то же время эксперт Огрызко утверждает, что Украина может избежать территориальных уступок во время мирных переговоров. По его мнению, Трампа можно убедить выгодными предложениями.

Кроме этого, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры. Однако они могут затянуться. В лучшем случае - на несколько недель, месяцев, а в худшем - растянуться на весь год.

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Кто такой Дональд Туск? Дональд Францишек Туск (род.22 апреля 1957, Гданьск, ПНР) - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023),Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

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