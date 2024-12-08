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Переговоры Трампа с Путиным: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Алексей Тесля
8 декабря 2024, 19:40
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Одной из важных задач является установление рабочих контактов с представителями команды Дональда Трампа.
Трамп, Путин
Появился вероятный сценарий переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: Donald J. Trump, Википедия, Президент России

Что известно:

  • Ермак налаживает контакты с командой Трампа
  • Возможен визит Кита Келлога в Москву

Визит Андрея Ермака и его встреча с представителями команды Дональда Трампа должны были продемонстрировать, что именно он является главным переговорщиком Украины и политическим куратором переговорного процесса, заявил политолог Владимир Фесенко.

"Сейчас он (Ермак, - ред.) занимается организацией и подготовкой первого и второго Глобального саммита мира. Насколько я понимаю, эту задачу Ермак выполняет по поручению президента Зеленского", - сказал он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что еще одной важной задачей было установление рабочих контактов с представителями команды Трампа и скорее всего, это будущие визави Ермака по переговорам, помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтс, и будущий спецпредставитель США в переговорах между Россией и Украиной Кит Келлог.

"Важно и то, что в переговорах участвовал Джей-Ди Вэнс, будущий вице-президент США. Скорее всего, это означает, что Вэнс может выполнять роль политического супервайзера, куратора переговорного процесса от команды Трампа. Хотя он, возможно, не будет непосредственно заниматься этим вопросом, но будет наблюдать и контролировать процесс", - пояснил он.

Собеседник не исключил, что украинская сторона во время встречи, вероятно, представила свое видение ключевых вопросов переговорного процесса. Почти наверняка можно сказать, что одна из главных целей этого визита заключалась в том, чтобы подтвердить представителям Трампа готовность Украины участвовать в переговорах.

Он также указал, что теперь американская сторона также должна установить подобные рабочие контакты с российской стороной, чтобы выяснить ее готовность к переговорам, а также определить их формат.

Политолог говорит, что среди вопросов, требующих решения: когда и где могут начаться переговоры, кто будет представлять Россию, какой статус будут иметь США в этих переговорах, а также повестка дня - что именно будет обсуждаться.

"Следующий шаг, скорее всего, будет заключаться в том, что американская сторона попытается договориться либо о визите Кита Келлога в Москву, либо о телефонном разговоре между Трампом и Путиным", - добавил Фесенко.

Смотрите видео - интервью Владимира Фесенко Главреду:

Ранее сообщалось о том, что Виктор Орбан передаст Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа. Орбан может возобновить свою "миротворческую миссию", чтобы передать "послания" президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Кремля Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Напомним, ранее Фесенко рассказал о том, может ли Трамп быстро закончить войну в Украине. Сейчас у новоизбранного президента США Дональда Трампа нет четкого и конкретного плана по завершению войны в Украине, и начала переговоров с РФ.

Как сообщал Главред, глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.

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Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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