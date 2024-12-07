Мирные переговоры могут начать уже 20 января, война рискует затянуться - Фесенко

До рождественских праздников у Трампа попытаются организовать визит Кита Келлога в Москву или провести телефонные переговоры с Путиным, считает Владимир Фесенко.

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Зеленский и Трамп начнут в Париже подготовку к мирным переговорам - Фесенко / Коллаж Главред

Накануне украинская делегация в США встретилась с командой новоизбранного президента Дональда Трампа. Как рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в Вашингтоне и Флориде обсуждалась ситуация на фронте как с представителями с ключевыми людьми команды Дональда Трампа и деловых кругов Соединенных Штатов.

В интервью Главреду председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, о чем могут говорить Трамп и Зеленский в Париже, когда могут начаться официальные мирные переговоры, и на что пойдет Путин, чтобы давить на Украину.

Издание The Wall Street Journal накануне сообщило первые детали переговоров команды Андрея Ермака с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. В частности, по данным издания, Украине якобы пообещали больше оружия (что позже подтвердил и действующий советник по нацбезопасности США Джейк Салливан), а Украина планирует объявить о своей готовности к устойчивому миру. Если говорить о понимании администрации Трампа относительно дальнейшего развития ситуации и мирного урегулирования, как это может выглядеть?

Прежде всего, давайте разделим две составляющие визита делегации Украины в США. Это не только Андрей Ермак, но и другие представители украинской делегации. Кстати, состав делегации уже стал традиционным, на что мало обращают внимание. То есть это не только Ермак и его помощница Дарья Заривная, но и первый вице-премьер Украины Юлия Свириденко, которая занимается финансово-экономическими вопросами сотрудничества между США и Украиной, которые сейчас для нас тоже очень актуальны. Кроме того, это и министр обороны Украины Рустем Умеров, который занимается вопросами военной помощи для Украины, что также является чрезвычайно важным.

Смотрите видео интервью Главреду Владимира Фесенко о результатах визита Ермака в США:

Итак, есть две основные составляющие этого визита. Первая - это контакты с действующей администрацией США. Джейк Салливан, советник президента Байдена по вопросам национальной безопасности, является ключевым контактным лицом для Ермака с 2022 года. Именно с ним Ермак еженедельно общается, решая текущие вопросы по помощи Украине. Как правило, во время визитов в США, которые происходят регулярно, Ермак встречается с Джейком Салливаном и другими представителями действующей администрации, а также с представителями Конгресса и Сената, что также произошло и в этот раз. Это обязательная часть программы.

Вторая составляющая, которая, возможно, была главной целью визита украинской делегации, особенно Ермака, в США, - это установление рабочих контактов с командой Дональда Трампа. С теми людьми, которые будут заниматься переговорами о завершении войны между Россией и Украиной. Сейчас идет переходный период: администрация Байдена завершает свои полномочия, но поставки оружия Украине еще продлится около полутора месяцев, до 20 января. Сейчас Украине пообещали военной помощи на сумму 750 миллиардов долларов, но неизвестно, успеют ли реализовать весь этот объем до смены администрации. К сожалению, вероятно все, что можно поставить в рамках полномочий президента, нам поставить не успеют.

И поэтому в первую очередь надо это решить не только с действующим Белым домом, но и проговорить эти вопросы со следующей администрацией Трампа. В частности, с ее представителями главным образом обсуждались вопросы будущих мирных переговоров.

Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречи с представителями команды Дональда Трампа и обеих палат и партий Конгресса / Офис президента Украины

Сам по себе визит Ермака и его встреча с представителями команды Трампа должны были продемонстрировать, что именно он является главным переговорщиком Украины и политическим куратором переговорного процесса. У нас по-разному к этому относятся, есть немало критики, но ничего удивительного в этом нет.

Напомню, до того, как Ермак стал главой Офиса президента, он был переговорщиком с Россией в 2019-2020 годах, еще во время Нормандского формата и Минского переговорного процесса, а сейчас он занимается организацией и подготовкой первого и второго Глобального саммита мира. Насколько я понимаю, эту задачу Ермак выполняет по поручению президента Зеленского.

Следующей важной задачей было установление рабочих контактов с представителями команды Трампа. Скорее всего, это будущие визави Ермака по переговорам, помощник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтс, и человек, который непосредственно будет заниматься переговорами между Россией и Украиной от США - генерал и будущий спецпредставитель США в переговорах между Россией и Украиной Кит Келлог.

Важно и то, что в переговорах участвовал Джей-Ди Вэнс, будущий вице-президент США. Скорее всего, это означает, что Вэнс может выполнять роль политического супервайзера, куратора переговорного процесса от команды Трампа. Хотя он, возможно, не будет непосредственно заниматься этим вопросом, но будет наблюдать и контролировать процесс. Это, безусловно, имеет неоднозначное значение, ведь у Джей-Ди Вэнса были критические заявления в отношении Украины, а также он высказывал мнение о необходимости скорейшего завершения войны, даже ценой уступок со стороны Украины. Однако в последнее время, особенно во время избирательной кампании, Вэнс стал более сдержанным и взвешенным в своих оценках, но несмотря на это, определенные риски остаются.

Безусловно, украинская сторона во время встречи, вероятно, представила свое видение ключевых вопросов переговорного процесса. Почти наверняка можно сказать, что одна из главных целей этого визита заключалась в том, чтобы подтвердить представителям Трампа готовность Украины участвовать в переговорах. Мы не отказываемся от переговоров. Это было крайне важно, ведь иначе на нас могли бы оказать давление прекращением военной помощи, что для нас абсолютно недопустимо. В то же время украинская сторона, скорее всего, пыталась понять позицию команды Трампа по ключевым вопросам будущего переговорного процесса.

Фактически, эта встреча была лишь началом, это еще не сами переговоры. Это важная часть, первый акт прелюдии к переговорам. Ведь в ее рамках американская сторона также должна установить подобные рабочие контакты с российской стороной, чтобы выяснить ее готовность к переговорам, а также определить их формат. Среди вопросов, требующих решения: когда и где могут начаться переговоры, кто будет представлять Россию, какой статус будут иметь США в этих переговорах, а также повестка дня - что именно будет обсуждаться.

Отдельно стоит обратить внимание на интересный сюжет, но это скорее предположение. Дело в том, что на 7 декабря анонсирован визит новоизбранного президента США Дональда Трампа в Европу для участия в торжественном событии - открытии восстановленного собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). Напомним, пять лет назад там произошел пожар, и сейчас собор восстановлен. Этот визит станет важным событием, и ожидается, что в нем примут участие десятки лидеров государств, и почти все они вероятно захотят пообщаться с Трампом.

Возможно, там будет и Зеленский, я не знаю. Если так, то во время этого мероприятия теоретически возможна короткая встреча между Трампом и Зеленским в контексте будущих переговоров. Не думаю, что будет много времени для каких-то серьезных переговоров, но кто знает, особенно если президент Франции Эммануэль Макрон захочет организовать такую встречу и проявить себя как потенциальный посредник или миротворец.

Однако пока это лишь предположение. Следующий шаг, скорее всего, будет заключаться в том, что американская сторона попытается договориться либо о визите Кита Келлога в Москву, либо о телефонном разговоре между Трампом и Путиным.

А насколько сейчас это реально сделать? Ведь выглядит так, что будущая администрация Трампа хочет ко дню инаугурации 20 января наметить себе определенный план и дальше уже его выполнять. Насколько Россия в этом будет идти навстречу США?

Ну, давайте здесь тоже разделять. Во-первых, уже многие комментаторы пришли к выводу, что на данный момент у Трампа нет четкого и конкретного плана по завершению войны и началу переговоров. Было много предположений, что все будет происходить очень быстро. У Трампа и некоторых членов его команды после выборов даже были заявления о намерении договориться о завершении войны еще до его инаугурации, до 20 января.

Однако быстро стало понятно, что это вряд ли возможно. Главный вопрос в том, что внутри команды Трампа еще не согласован общий подход. В частности, нет единого мирного плана, есть определенные разногласия - уже сейчас обсуждаются так называемый "план Кита Келлога", "план Джей-Ди Вэнса" и других лиц, но согласованного "плана Трампа" пока нет. Именно этим, вероятно, сейчас занимается Кит Келлог.

Во-вторых, нужно определиться, когда и как может начаться сам переговорный процесс. Сначала, вероятно, это будут неофициальные консультации. Это может произойти в ближайшие недели, но до рождественских праздников осталось очень мало времени - около двух недель. Для американцев Рождество является главным праздником года, особенно для республиканцев, которые часто придают большое значение религиозным ценностям. Потому этот период точно не подходит для активных переговоров.

Можно предположить, что до праздников будет попытка организовать визит Кита Келлога в Москву или провести определенные телефонные консультации. Не исключено, что после Москвы Келлог может посетить Киев.

Если до рождественских праздников удастся договориться о месте, времени и формате переговоров (пусть и неофициальных), тогда, возможно, в январе после новогодних праздников этот процесс начнется более официально.

То есть начнут работу новый состав Палаты представителей США, Сената и официальное признание победы Трампа на выборах.

В середине декабря в Вашингтоне должно состояться заседание коллегии выборщиков, которые засвидетельствуют победу своими голосами. После этого Сенат в начале января утвердит результаты. Затем начнется подготовка к инаугурации Трампа и передача дел от администрации Байдена. И уже в январе могут быть попытки выйти на неофициальные переговоры.

Есть сообщения со стороны пресс-секретаря Трампа еще с ноября о том, что они планируют начать такие переговоры 20 января. Однако здесь есть нюансы. Идеальный сценарий (хотя он и маловероятен) - это когда 20 января объявят о переговорах, а через несколько дней заявят, что "благодаря Дональду Трампу установлен мир в Украине".

20 января могут начаться официальные мирные переговоры, и они могут затянуться / Офис президента Украины

"За сутки завершить войну"?

Да. Кстати, после 5 октября он ни разу об этом не упомянул, что очень показательно. То есть это идеальный сценарий и, скорее всего, так не будет.

Я не исключаю, что 20 января могут начаться официальные переговоры, и они могут затянуться. В лучшем случае - на несколько недель, месяцев, а в худшем - растянуться на весь год. И параллельно будет продолжаться война. К сожалению, в худшем случае переговоры могут быстро прерваться, и интенсивность боевых действий даже возрастет.

Сегодня еще рано прогнозировать развитие переговорного процесса. Но я не являюсь большим оптимистом из-за позиции России. Об этом свидетельствуют заявления Путина, Лаврова в интервью Такеру Карлсону, Пескова и других российских официальных лиц, которые утверждают, что "на данный момент нет предпосылок для прекращения боевых действий".

Это - официальная позиция России, которая сейчас, к сожалению, имеет преимущество на фронте. И РФ будет пытаться использовать это в переговорах. Вероятно, россияне согласятся на переговорный процесс, но параллельно будут оказывать давление на фронте, как это было во время переговоров в Минске в 2014-2015 годах. Это - традиционный подход Путина.

Таким образом, прекращение боевых действий или "замораживание конфликта" станет возможным только тогда, когда удастся стабилизировать фронт и остановить российское наступление. Если этого не произойдет, тогда ситуация может развиваться не в лучшем для нас развитии событий, ведь тогда Россия будет продолжать давление, пытаясь принудить Украину к капитуляции военным путем.

Относительно условий России - там неоднократно говорили о том, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Перед тем, как украинская делегация поехала в США, Reuters опубликовали как минимум три плана, которые якобы рассматривает новая администрация и все они не предусматривают вступление в НАТО как такового. Мы слышали заявления Андрея Сибиги, главы МИД, что вступление в НАТО - важный момент для Украины, и Зеленский это неоднократно подчеркивал. Какие вообще, по вашему мнению, у будущей администрации США могут быть планы на режим Путина - настроены ли они его сохранить, если удастся выйти на переговоры?

Первое, что отмечу по поводу публикации Reuters: я ничего нового в ней не увидел. Это просто обобщение информации, которая была раньше. То, что писал сам Кит Келлог еще в мае, то, что говорил Джей-Ди Вэнс и некоторые другие лица. Вот они просто это обобщили. Ничего нового там нет.

Относительно позиции команды Трампа на переговорах: она еще согласовывается и не определена, но есть некоторые базовые вещи, по поводу которых, похоже, существует консенсус в команде Трампа.

В частности, главная идея - поиск компромисса на основе заморозки конфликта, то есть прекращения боевых действий по линии фронта. Вот ключевая идея. Этой идеи придерживается Кит Келлог, ее поддерживает Джей-Ди Вэнс. В принципе, здесь консенсус: в команде Трампа почти все поддерживают эту идею. И на самом деле это единственный компромиссный вариант завершения войны. Других компромиссных вариантов нет: здесь либо победа России, либо победа Украины. А компромисс - это завершение по линии фронта.

Но проблема в отсутствии стабильной линии фронта. Можно договариваться о завершении боевых действий, если линия фронта стабилизировалась. А если, как сейчас, Россия продвигает эту линию фронта, сначала надо либо договориться о прекращении огня (я пока мало верю в то, что Россия на это согласится), либо надо остановить врага. И тогда через некоторое время можно договариваться о заморозке. Но заморозка - это ключевая идея позиции команды Трампа.

Вторая идея: они готовы предложить Путину в качестве бонуса и стимула для того, чтобы он прекратил войну против Украины, мораторий на членство Украины в НАТО. С очень высокой вероятностью. Украинская сторона неслучайно, на мой взгляд, в последнее время начала форсировать тему членства Украины в НАТО, повышая ставки. Цель именно в этом. Есть понимание, и об этом указано в письме Андрея Сибиги к коллегам-министрам стран НАТО, что пока идет война, мы не станем членами НАТО. Но чтобы усилить позицию Украины на будущих переговорах, давайте напомним о возможности приглашения Украины в НАТО. Пока что к этому в НАТО не готовы. Еще больше не готовы в команде Трампа.

Поэтому я не исключаю, что эта тема поднимается Украиной для того, чтобы побудить команду Трампа что-то нам пообещать, чтобы бонусы предлагали не только Путину, но и Украине. Например, гарантии безопасности от США.

Команда Трампа попытается продать Путину идею отказа Украины от вступления в НАТО - политолог Фесенко / kremlin.ru

А какими они, кстати, могут быть?

Об этом надо договариваться. Например, статус главного союзника США вне НАТО. Это гарантии безопасности, которые имеют такие страны, как Япония, Южная Корея, Израиль. Это разные гарантии, там нет одинаковых позиций, но в принципе это достаточно действенный механизм. Я не думаю, что США пойдут на присутствие американских войск в Украине, как это есть в Южной Корее или Японии. Здесь другая ситуация. И Трамп не сторонник такой идеи - он хочет, чтобы европейцы присутствовали.

Другое дело, что Путин вряд ли согласится. Но, например, поставки оружия для Украины, поддержка развития оборонной промышленности, повышение статуса соглашения по безопасности между Украиной и США. Сейчас это такое соглашение, которое можно пересмотреть в любой момент. А если это будет государственный договор, ратифицированный Конгрессом США, определенный на определенный срок, например, на 10 лет с автоматической пролонгацией, и где будет указано, что США в случае агрессии против Украины введут санкции против страны-агрессора, предоставят нам дополнительную военную поддержку и так далее.

Мы вряд ли получим гарантии на уровне 5 статьи НАТО. Будем реалистами: никто сейчас не решится обещать нам возможность воевать за нас с Россией, ядерной страной. Но тем не менее, мы должны задавать этот вопрос. Абсолютных гарантий безопасности вообще не бывает, но если не НАТО, то мы должны получить что-то другое. Об этом, вероятно, могли идти намеки и во время встречи Андрея Ермака с Майклом Волцом, Джей-Ди Вэнсом и Китом Келлогом. Но посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

Еще одна идея, которая обсуждается и которую, скорее всего, могут предложить от Трампа Путину, - это поэтапное уменьшение санкций против России в случае, если Россия согласится на прекращение огня и это соглашение будет выполняться. Но здесь есть нюанс: об этом надо договариваться не только с США, но и с Европейским Союзом.

Кроме того, США могут быть третьим участником переговоров о завершении войны между Россией и Украиной, но возникнет вопрос об участии Европейского Союза. Тем более, американцы хотят, чтобы Европейский Союз брал на себя обязательства по безопасности Украины.

Поэтому пока что вопросов больше, чем ответов. На данный момент мы видим лишь начало сложного и очень противоречивого будущего переговорного процесса.

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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