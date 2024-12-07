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"Это шанс его использовать": эксперт - о пользе для Украины от победы Трампа

Ангелина Подвысоцкая
7 декабря 2024, 04:45
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Владимир Огрызко убежден, что победа такого нестандартного политика не станет трагедией для Украины.
Трамп, Огрызко
Трамп не станет трагедией для Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Главред

Дональд Трамп - нестандартный политик, которым может воспользоваться Украина. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он убежден, что нет никакой трагедии в победе Трампа на выборах.

"Извините за цинизм, это шанс его использовать, его же собственный интерес. Если Трамп почувствует, что Украина хочет помочь ему лично и его Америке стать великими, надо быть последним невеждой, чтобы от такого предложения отказаться", - сказал Огрызко.

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Эксперт акцентирует на том, что Украине стоит продвигать тезы о том, что победить должен именно демократический мир.

"Вопрос надо ставить очень просто. Хотите ли вы, чтобы эра демократии в мире ушла в историю, и чтобы автократия победила? Пусть ответят на этот простой, как угол 90 градусов, вопрос. Если они этого не хотят, следует садиться и думать, что делать. Потому что если они ничего делать не будут, автократия их в конце концов победит. Вот и будет "великая Америка", но в истории, не в современности", - объяснил он.

Завершение войны в Украине - главные новости

Напомним, будущий советник по нацбезопасности избранного президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов прекращения войны в Украине. Первый сценарий предусматривает замораживание войны с последующими переговорами, а второй - членство Украины в НАТО в обмен на территории.

Также Трамп во время своей предвыборной кампании заявил, что может завершить войну за 24 часа, если Европа обеспечит финансирование. Он также намекнул на возможность использования замороженных российских резервов для достижения соглашения с Путиным.

Как сообщал Главред, главной целью России является политическое поглощение Украины, от которой агрессор никогда не откажется. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Украина имеет два варианта развития ситуации: либо сдаться, либо разгромить российскую армию.

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Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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война в Украине новости США Дональд Трамп вторжение России Владимир Огрызко
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