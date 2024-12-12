Есть опасность: синоптики обновили прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине будет облачной. Кое-где пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.

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Какой будет погода в Украине 12 декабря - прогноз синоптика / Фото: pixabay.com

Кратко:

В Украине объявлен желтый уровень опасности

Сегодня в Украине ожидается снег и дождь с мокрым снегом

Погодные условия в Украине в четверг, 12 декабря, будет сложной. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. На территории страны, кроме юга и юго-востока, на дорогах прогнозируется гололедица.

Как прогнозирует Украинский гидрометеорологический центр, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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Погода сегодня будет облачной. Кое-где пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.

В Украине объявлен I уровень опасности / facebook.com/UkrHMC

На юге и востоке страны ожидается умеренный дождь с мокрым снегом, в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололедица и налипание мокрого снега.

Днем в северной, западной, Винницкой и Черкасской областях без осадков. Столбики термометров покажут от +1°С.

Погода в Киеве

В Киевской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег.

На дорогах - гололедица (первый уровень опасности, желтый).

Температура воздуха по области ночью и днем будет колебаться от +1 до -4°С. В Киеве ночью и днем температура воздуха составит -1...3°С.

Погода в Украине 12 декабря / meteo.gov.ua

Погода в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.

Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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