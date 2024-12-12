Есть опасность: синоптики обновили прогноз погоды на сегодня

Кратко:
- В Украине объявлен желтый уровень опасности
- Сегодня в Украине ожидается снег и дождь с мокрым снегом
Погодные условия в Украине в четверг, 12 декабря, будет сложной. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. На территории страны, кроме юга и юго-востока, на дорогах прогнозируется гололедица.
Как прогнозирует Украинский гидрометеорологический центр, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Погода сегодня будет облачной. Кое-где пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега.
На юге и востоке страны ожидается умеренный дождь с мокрым снегом, в большинстве центральных и Харьковской областях ночью местами гололедица и налипание мокрого снега.
Днем в северной, западной, Винницкой и Черкасской областях без осадков. Столбики термометров покажут от +1°С.
Погода в Киеве
В Киевской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег.
На дорогах - гололедица (первый уровень опасности, желтый).
Температура воздуха по области ночью и днем будет колебаться от +1 до -4°С. В Киеве ночью и днем температура воздуха составит -1...3°С.
Погода в Украине - прогнозы
Как сообщал Главред, погода в Украине зимой 2024-2025 будет относительно теплой, а более половины дней могут отличиться более комфортной температурой. Как прогнозирует метеоролог Вера Балабух, самым теплым месяцем зимы 2024-2025 станет январь.
Ранее Балабух назвала самый холодный месяц зимы. В целом средняя сезонная температура воздуха ожидается на несколько градусов выше нормы.
Другие новости:
- Прогноз погоды на Новый год 2025: синоптик сказал, ждать ли снега и мороза
- Мощный циклон мчится в Украину, регионы накроет мокрым снегом: известна дата
- Влупил почти 6-балльный шторм: Украина под атакой сильной магнитной бури
Что такое Укргидрометцентр?
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред