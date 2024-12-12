Зачем Шольц собрался еще раз позвонить Путину: все подробности

Коротко:
- Путину нельзя надеяться на ослабление немецкой поддержки Украины
- У Шольца нет иллюзий на изменение политики Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании вновь позвонить президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на безрезультативный телефонный разговор с главой Кремля в ноябре. По словам Шольца, диалог с ним осенью был неприятным, сообщает Die Zeit.
В издании отметили, что в ежегодном обзоре немецкого телеканала RTL Шольц снова проккоментировал свой телефонный разговор с Путиным.
"Это было неприятно, потому что он просто еще раз рассказал все свои нарративы", - сказал канцлер ФРГ.
Шольц заявил журналистам, что разговор с Путиным был необходим, чтобы дать ему понять, что нельзя надеяться на ослабление немецкой поддержки Украины. Помимо этого канцлер Германии подчеркнул, что хотел убедить российского президента в том, что ему необходимо вывести свои войска из Украины.
Также Шольц добавил, что собирается снова позвонить Путину.
"Это необходимо сделать, и я сделаю это снова. Но мы не должны питать никаких иллюзий", - отметил Шольц.
На фоне уверений Олафа Шольца в военно-политической поддержке Украины, канцлер ФРГ пообещал помогать Киеву экономически. Так, открывая недавно немецко-украинский экономический форум в Берлине, он призвал немецкие компании больше инвестировать в Украину, передает DW.
"Если вы инвестируете в Украину сегодня и в ближайшие годы, то вы инвестируете в будущего члена ЕС", - сказал Шольц, добавив, что в оборонной промышленности между Германией и Украиной уже появились первые совместные предприятия.
"Я думаю, что это должно динамично продолжаться", - сказал Шольц.
По словам канцлера, после войны Европа увидит темпы экономического роста и возможности для развития в Украине, "которые раньше встречались только в странах Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС за последние два десятилетия".
Немецкая экономика сыграла большую роль в этих историях успеха и получила от них выгоду, продолжил Шольц.
"Мне бы хотелось чего-то подобного и в отношении Украины", - заключил канцлер.
Что известно о разговоре Шольца с Путиным
Как сообщал Главред, 15 ноября Олаф Шольц впервые за два года позвонил Владимиру Путину. В ходе разговора, который длился около часа, Шольц заявил собеседнику, что ФРГ продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо.
Немецкая оппозиция выступила с критикой в адрес канцлера из-за его переговоров с Путиным. Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт жестко раскритиковал Шольца. По словам Гардта, Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".
Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок канцлера Германии Путину "ящиком Пандоры". По его словам, российскому диктатору крайне важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.
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Кто такой Олаф Шольц?
Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.
19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
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