Зачем Шольц собрался еще раз позвонить Путину: все подробности

Канцлер Германии признается, что телефонный диалог с Путиным в ноябре был неприятным.

https://glavred.info/world/eto-neobhodimo-sdelat-sholc-hochet-eshche-raz-pozvonit-putinu-10621871.html Ссылка скопирована

Шольц пообещал созвониться с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

Коротко:

Путину нельзя надеяться на ослабление немецкой поддержки Украины

У Шольца нет иллюзий на изменение политики Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании вновь позвонить президенту РФ Владимиру Путину, несмотря на безрезультативный телефонный разговор с главой Кремля в ноябре. По словам Шольца, диалог с ним осенью был неприятным, сообщает Die Zeit.

В издании отметили, что в ежегодном обзоре немецкого телеканала RTL Шольц снова проккоментировал свой телефонный разговор с Путиным.

видео дня

"Это было неприятно, потому что он просто еще раз рассказал все свои нарративы", - сказал канцлер ФРГ.

Шольц заявил журналистам, что разговор с Путиным был необходим, чтобы дать ему понять, что нельзя надеяться на ослабление немецкой поддержки Украины. Помимо этого канцлер Германии подчеркнул, что хотел убедить российского президента в том, что ему необходимо вывести свои войска из Украины.

Также Шольц добавил, что собирается снова позвонить Путину.

"Это необходимо сделать, и я сделаю это снова. Но мы не должны питать никаких иллюзий", - отметил Шольц.

На фоне уверений Олафа Шольца в военно-политической поддержке Украины, канцлер ФРГ пообещал помогать Киеву экономически. Так, открывая недавно немецко-украинский экономический форум в Берлине, он призвал немецкие компании больше инвестировать в Украину, передает DW.

"Если вы инвестируете в Украину сегодня и в ближайшие годы, то вы инвестируете в будущего члена ЕС", - сказал Шольц, добавив, что в оборонной промышленности между Германией и Украиной уже появились первые совместные предприятия.

"Я думаю, что это должно динамично продолжаться", - сказал Шольц.

По словам канцлера, после войны Европа увидит темпы экономического роста и возможности для развития в Украине, "которые раньше встречались только в странах Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС за последние два десятилетия".

Немецкая экономика сыграла большую роль в этих историях успеха и получила от них выгоду, продолжил Шольц.

"Мне бы хотелось чего-то подобного и в отношении Украины", - заключил канцлер.

Что известно о разговоре Шольца с Путиным

Как сообщал Главред, 15 ноября Олаф Шольц впервые за два года позвонил Владимиру Путину. В ходе разговора, который длился около часа, Шольц заявил собеседнику, что ФРГ продолжит поддерживать Украину, столько, сколько это необходимо.

Немецкая оппозиция выступила с критикой в адрес канцлера из-за его переговоров с Путиным. Депутат от главной оппозиционной силы ХДС/ХСС Юрген Гардт жестко раскритиковал Шольца. По словам Гардта, Путин расценит этот шаг Шольца, "как проявление слабости, а не силы".

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский назвал звонок канцлера Германии Путину "ящиком Пандоры". По его словам, российскому диктатору крайне важно ослабить изоляцию РФ и вести переговоры, которые ничем не будут завершаться.

Читайте также:

Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред