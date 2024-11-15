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"Минска-3" не будет: Зеленский раскритиковал Шольца за разговор с Путиным

Руслана Заклинская
15 ноября 2024, 19:50
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Канцлер Германии сообщил Зеленскому о намерении поговорить с Путиным.
'Минска-3' не будет: Зеленский раскритиковал Шольца за разговор с Путиным
Зеленский прокомментировал звонок Путину от Шольца / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Главные тезисы Зеленского:

  • Звонок Шольца лидеру РФ Путину - это ящик Пандоры
  • Кремль использует такие разговоры, чтобы ослабить изоляцию России
  • Украина не согласится на "Минск-3"

Звонок канцлера Германии Олафа Шольца к российскому диктатору Владимиру Путину является "ящиком Пандоры". Этот разговор может привести к другим звонкам, однако нового "Минска-3" не будет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

"Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - сказал глава государства.

видео дня

По его словам, Путин давно этого хочет - ослаблять изоляцию России через пустые переговоры, которые не приводят ни к каким изменениям в политике Кремля. Зеленский подчеркнул, что такие действия ранее позволяли РФ избегать ответственности, постепенно приближая мир к нынешней войне.

"Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне. Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: "Минска-3" не будет - нам нужен реальный мир", - подчеркнул президент.

Разговор Шольца с Путиным - что известно

Напомним, днем 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Шольц отметил, что это произойдет "вскоре".

Последний раз Шольц общался с Путиным в декабре 2022 года.

Также в Bloomberg подчеркнули, что Шольц станет первым среди лидеров стран, которые активно поддерживают Украину, кто возобновит прямой диалог с Путиным.

Как сообщал Главред, 15 ноября Шольц провел часовой телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он осудил российскую агрессию, призвал к прекращению войны и выводу войск из Украины. Шольц также подчеркнул готовность Германии поддерживать Украину.

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Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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