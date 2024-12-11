График отключения света: в Укрэнерго объяснили, какими будут ограничения 12 декабря

Время и объем ограничений может измениться в течение суток.

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Стало известно, когда завтра не будет света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

Почему в Украине отключают электроэнергию

Какие графики отключения света будут действовать 12 декабря

В Украине в четверг, 12 декабря, почти в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Согласно обнародованной информации, с 07:00 по 22:00 будут применяться графики ограничения для промышленности и бизнеса.

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Графики отключения света для бытовых потребителей будут действовать с такими ограничениями:

07:00 - 08:00 - одна очередь отключений

08:00 - 19:00 - две очереди отключений

19:00 - 22:00 - одна очередь отключений

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

В Укрэнерго объяснили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак.

"Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что время и объем ограничений может измениться в течение суток.

Отключение света в Украине - новости по теме

Недавно в энергетической компании ДТЭК объяснили, почему графики отключения света меняют по несколько раз в сутки. По словам работников ДТЭК, несмотря на настройку энергетиками резервных систем питания после массового обстрела Россией энергоинфраструктуры, общая ситуация остается непредсказуемой.

Как писал Главред со ссылкой на энергетического эксперта Станислава Игнатьева, ситуация со светом может быть более критичной, если среднесуточная температура воздуха опустится до -10°C. По его словам, в таком случае отключения электроэнергии будут длиться по 10-12 часов в сутки в крупных городах.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига отмечал, что Украина срочно нуждается в дополнительных средствах противовоздушной обороны типа HAWK, NASAMS или IRIS-T. Поставка 20 единиц таких систем позволит избежать отключений света.

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