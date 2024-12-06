Света станет больше: три украинские АЭС восстановили производство электричества

На Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС - девять реакторов, восемь из которых сейчас работают, а один находится в режиме остановки.

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Отключений света станет меньше / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Кратко:

Энергоблоки работали на пониженной мощности после ударов РФ

В МАГАТЭ оценили ядерную безопасность АЭС в Украине

Три действующие атомные электростанции Украины почти полностью возобновили производство электроэнергии после того, как недавно его резко сократили в качестве меры предосторожности из-за атак на энергосистему страны. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Отмечается, что на Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС - девять реакторов, восемь из которых сейчас работают, а один находится в режиме остановки.

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В течение последней недели большинство реакторов постепенно увеличили производство электроэнергии, хотя некоторые энергоблоки работали на пониженной мощности несколько дней после российских ударов 28 ноября, которые повредили электрическую инфраструктуру, имеющую важное значение для ядерной безопасности.

"Стабильная электросеть, которая обеспечивает надежное электроснабжение за пределами площадки, имеет важное значение для обеспечения ядерной безопасности действующих атомных электростанций Украины", - отметил Гросси.

В МАГАТЭ добавили, что ядерная и физическая ядерная безопасность на этих трех подконтрольных Украине АЭС поддерживается на должном уровне.

Удары РФ по энергетике Украины - новости по теме

Как писал Главред, утром в четверг, 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Были слышны взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.

Впоследствии глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине. По его словам, РФ таким образом нацелена на войну с гражданским населением во время холодов и привлекает для этого постороннюю помощь.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявили, что российские оккупанты атаковали объекты украинской энергетики. Только во время двух массированных атак враг применил более 200 ракет и почти столько же ударных беспилотников.

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Что такое МАГАТЭ? Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

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