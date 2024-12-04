Риск ядерной катастрофы из-за ударов РФ растет: эксперты ООН сделали заявление

Последний масштабный ракетный удар России по энергосистеме Украины привел к значительному повреждению электрических подстанций.

https://glavred.info/ukraine/risk-yadernoy-katastrofy-iz-za-udarov-rf-rastet-eksperty-oon-sdelali-zayavlenie-10619732.html Ссылка скопирована

РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Основное:

РФ целенаправленно бьет по энергообъектах

Удары российских оккупантов увеличивают риск ядерной катастрофы

Эксперты ООН выразили обеспокоенность относительно уязвимости украинских атомных электростанций из-за российских атак на энергосистему. Об этом говорится в заявлении "Энергоатома".

По словам экспертов, ситуация ухудшается из-за приближения холодов и повреждения важных электроподстанций.

видео дня

"Последний широкомасштабный ракетный удар России по энергосистеме Украины привел к дальнейшему значительному повреждению электрических подстанций, которые имеют важное значение для работы украинских атомных электростанций", - отметили в ООН.

В заявлении говорится, что недавние обстрелы произошли, несмотря на предупреждения 13-ти специальных докладчиков и рабочих групп ООН, которые в октябре этого года провели с Москвой официальные переговоры о запрете таких атак.

Эксперты также напомнили о случаях, когда российские войска подвергали персонал Запорожской АЭС "запугиванию, произвольным задержаниям и насильственным исчезновениям".

Удары РФ по энергетике Украины - новости по теме

Как писал Главред, утром в четверг, 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Были слышны взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.

Впоследствии глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине. По его словам, РФ таким образом нацелена на войну с гражданским населением во время холодов и привлекает для этого постороннюю помощь.

В пресс-службе "Укрэнерго" заявили, что российские оккупанты атаковали объекты украинской энергетики. Только во время двух массированных атак враг применил более 200 ракет и почти столько же ударных беспилотников.

Читайте также:

Что такое Генеральная Ассамблея ООН? Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред