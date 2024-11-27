Из-за массированных обстрелов РФ по Украине: ООН созывает экстренное заседание

Основное:
- ООН проведет экстренное заседание
- Во время встречи планируют обсуждать последние атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины
В среду, 27 ноября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется на экстренное заседание. Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
По его словам, на заседании будут обсуждать последние атаки Российской Федерации (РФ) на критическую инфраструктуру Украины.
Известно, что встреча состоится в 17:00 по киевскому времени.
"... заседание Совбеза ООН, которое созывается в ответ на обращение Украины в связи с продолжающимися преступными обстрелами агрессором критической инфраструктуры в Украине", - написал представитель Украины при ООН.
Удары РФ по территории Украины - новости по теме
Как писал Главред, в ночь на 27 ноября, в Киеве работали Силы ПВО из-за атаки вражеских ударных БпЛА. В результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Известно, что пострадали два человека. Еще один человек обошелся без госпитализации.
Днем ранее, Тернополь был под атакой вражеских дронов. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электро- и водоснабжением.
В понедельник, 25 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. Удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400.
Читайте также:
- "Это сюр": Зеленский жестко отреагировал на визит генсека ООН в Россию
- ООН стала горой за россиян: в Организации призвали защитить РФ от ударов ATACMS
- В ООН заявили о деэскалации после удара РФ по Украине баллистикой нового типа
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред