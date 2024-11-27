Из-за массированных обстрелов РФ по Украине: ООН созывает экстренное заседание

Известно, что заседание состоится сегодня в 17:00 по киевскому времени.

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Экстренное заседание ООН / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya

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ООН проведет экстренное заседание

Во время встречи планируют обсуждать последние атаки РФ на критическую инфраструктуру Украины

В среду, 27 ноября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется на экстренное заседание. Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, на заседании будут обсуждать последние атаки Российской Федерации (РФ) на критическую инфраструктуру Украины.

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Известно, что встреча состоится в 17:00 по киевскому времени.

"... заседание Совбеза ООН, которое созывается в ответ на обращение Украины в связи с продолжающимися преступными обстрелами агрессором критической инфраструктуры в Украине", - написал представитель Украины при ООН.

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Как писал Главред, в ночь на 27 ноября, в Киеве работали Силы ПВО из-за атаки вражеских ударных БпЛА. В результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Известно, что пострадали два человека. Еще один человек обошелся без госпитализации.

Днем ранее, Тернополь был под атакой вражеских дронов. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

В понедельник, 25 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. Удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400.

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