Области поделят на несколько зон: как изменится принцип отключения света в январе

Сейчас новая методика формирования графиков находится в стадии разработки. Ее планируют ввести с января 2025 года.

https://glavred.info/ukraine/oblasti-podelyat-na-neskolko-zon-kak-izmenitsya-princip-otklyucheniya-sveta-v-yanvare-10620374.html Ссылка скопирована

В начале 2025 года принцип отключения света, вероятно, изменится / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Коротко:

С 2025 года все области могут поделить на несколько зон

Отключения будут по определенным очередям в одинаковое время

Начиная с января 2025 года, принцип отключения света в Украине могут кардинально изменить. С нового года все области могут поделить на несколько зон.

Такой информацией для РБК-Украина поделились несколько источников в энергетической отрасли.

видео дня

"Проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда являются равномерными для украинцев, проживающих в разных областях. Чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения (ГПВ) и сделать ограничения более справедливыми, решили изменить инструкцию применения графиков", - говорится в сообщении.

Как изменятся графики отключений в 2025 году?

Сейчас отключения электроэнергии в стране происходят неравномерно. Общее количество часов "без света" за месяц для всех потребителей примерно одинаково, но в течение недели или суток могут возникать значительные колебания.

Введение одинаковых графиков для всей страны технически невозможно, поскольку это может вызвать серьезные дисбалансы в энергосистеме.

Вариант первый - создание зон с примерно равномерным потреблением энергии

Одним из вариантов решения этой проблемы является создание нескольких зон, например, трех, с примерно равномерным потреблением энергии. В каждой зоне могут использоваться одинаковые графики отключений.

"Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке - чтобы не создавать больших сплошных территорий с одновременным отсутствием света. И тогда отключения там будут по определенным очередям в одинаковое время. То есть, если третья очередь будет отключаться на 4 часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет по другим зонам", - говорят источники РБК.

Очереди отключения света - что значат / Инфографика: Главред

Вариант второй - разделение очереди на подочереди

Однако это лишь один из возможных подходов. Другое предложение предполагает разработку более гибкого и справедливого механизма.

Например, в некоторых ситуациях, когда недостаточно введения одной очереди отключений, но две - много, предлагается делить очереди на подочереди. Это позволит, в зависимости от нагрузки, отключать "полторы очереди".

Сейчас новая методика формирования графиков находится в стадии разработки. Ее планируют ввести с января 2025 года. К этому времени никаких изменений в системе отключений не предвидится.

"Запуск девятого блока АЭС, конечно, добавит генерации, но снижение температуры увеличит потребление. К тому же импорт электроэнергии, несмотря на то, что допустимые мощности были увеличены до 2,1 ГВт, остается на достаточно низком уровне", - подытожили инсайдеры.

Отключение света в Украине - что известно

Как сообщал Главред, существует сценарий, по которому Украина может избежать отключений света. Для этого нужно 20 единиц ПВО.

Положительным моментом также является то, что три украинские АЭС возобновили производство электричества. Ранее энергоблоки работали на пониженной мощности после ударов РФ.

Однако следует учитывать, что тарифы на электроэнергию будут расти. Сейчас изучается обоснованность тарифа, однако это может произойти после завершения отопительного сезона.

Читайте также:

Что такое веерные отключения электроэнергии? Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред