Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифры 993

Попробуйте разгадать непростую, но интересную оптическую иллюзию – комбинация почти перед глазами, но нужно немного смекалки для того, чтобы ее отыскать.

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Найдите цифры 993 за 6 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет переключить внимание и отдохнуть с семьей или в компании друзей. На этот раз нам нужно найти комбинацию 993.

Головоломка от Jagranjosh несложная. Многие смогут разгадать ее с первого раза, особо не рассматривая таблицу.

На картинке – множество цифр 998. Наша задача – найти среди них 993.

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Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно, и вы найдете 993 / Jagranjosh

Не удалось найти 993? Ловите подсказку: посмотрите в правый верхний угол картинки. Правильный ответ обведен желтым кружком.

Если нашли нужную комбинацию, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице показано множество цифр 208, а нам нужно быстро отыскать особенную комбинацию 2O8.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где полно цифр 49, надо найти одну-единственную 94. Причем всего за 7 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке нарисована собачка, которая, похоже, ждет своего хозяина и собирается отправиться гулять. Нам же надо разобраться, чем вторая картинка отличается от первой.

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