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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Андрей Ганчук
7 июля 2025, 05:30
32
Попробуйте разгадать очень запутанную и непростую оптическую иллюзию – чтобы найти нужную цифру, придется проявить по-настоящему небывалую смекалку.
Главное
Найдите комбинацию 2O8 за 11 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перевести мысли, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет нас задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно найти особенную цифру 208.

Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и разобраться, в чем подвох.

На картинке – таблица из цифр 208. Но среди них есть одна 2O8 – цифра, в которой вместо нуля английская буква O.

видео дня

Дается целых 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете особенную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти 2O8? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного правее. Правильный ответ выделен белым кружком.

Разгадка
Если нашли цифру, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 590, надо найти одну-единственную 580. Причем всего за 5 секунд.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где много цифр 55, есть такая цифра, которая отличается от всех. Ее тоже надо отыскать лишь за 5 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке нарисовано большое количество английских букв F. Нам же нужно найти E, которая среди них затерялась.

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