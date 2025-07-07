Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти цифру 208

Когда нужно немного перевести мысли, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них заставляет нас задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно найти особенную цифру 208.
Головоломка от Jagranjosh достаточно сложная. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и разобраться, в чем подвох.
На картинке – таблица из цифр 208. Но среди них есть одна 2O8 – цифра, в которой вместо нуля английская буква O.
Дается целых 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 2O8? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного правее. Правильный ответ выделен белым кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 590, надо найти одну-единственную 580. Причем всего за 5 секунд.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где много цифр 55, есть такая цифра, которая отличается от всех. Ее тоже надо отыскать лишь за 5 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке нарисовано большое количество английских букв F. Нам же нужно найти E, которая среди них затерялась.
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