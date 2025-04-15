Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

Попробуйте разгадать интересную, но крайне загадочную оптическую иллюзию – поиск правильного ответа станет довольно-таки непростой задачкой.

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Найдите цифру 55 / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволит хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти особенную цифру 55.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно сначала внимательно рассмотреть всю таблицу, чтобы разобраться, в чем же фишка.

На картинке – множество цифр 55. Наша задача – найти такую цифру 55, которая нарисована с ошибкой.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно, и вы найдете цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру? Ловите подсказку: посмотрите влево картинки, а потом вниз. Там цифра 55 нарисована так – S5. Это и есть правильный ответ. Эта "цифра" обведена черным кружком.

Если нашли цифру, у вас великолепная смекалка / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 9, нужно отыскать одну-единственную цифру 8. Причем сделать это всего за 3 секунды.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, где много снеговиков, спрятался медведь. Его нам и предстоит искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке с судьями нужно найти особенного судью. На решение задачки всего 7 секунд.

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