Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 55 за 5 секунд

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволит хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти особенную цифру 55.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно сначала внимательно рассмотреть всю таблицу, чтобы разобраться, в чем же фишка.
На картинке – множество цифр 55. Наша задача – найти такую цифру 55, которая нарисована с ошибкой.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру? Ловите подсказку: посмотрите влево картинки, а потом вниз. Там цифра 55 нарисована так – S5. Это и есть правильный ответ. Эта "цифра" обведена черным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество цифр 9, нужно отыскать одну-единственную цифру 8. Причем сделать это всего за 3 секунды.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, где много снеговиков, спрятался медведь. Его нам и предстоит искать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке с судьями нужно найти особенного судью. На решение задачки всего 7 секунд.
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