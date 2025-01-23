Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

Когда нужно немного переключиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них поможет потренировать смекалку. На этот раз нам нужно найти белого медведя среди множества снеговиков.
Головоломка от Jagranjosh не самая простая. Чтобы найти медведя, нужно внимательно смотреть на картинку, ведь множество снеговиков мешаются сосредоточиться и его отыскать.
На картинке – много снеговиков. Один из них даже в шляпе. Наша задача – отыскать здесь медведя.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти медведя? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом немного левее. Правильный ответ выделен белым квадратиком.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке, где много вишен, нужно попробовать найти томат. Вишни с томатом нарисованы так, что очень похожи, поэтому разгадать головоломку будет непросто.
Также у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке нарисовано множество букв M. Среди них спрятана W. Наша задача – попытаться ее найти всего лишь за 11 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показаны расстроенная невеста, злой жених и свидетель. Их эмоции связаны с тем, что обручальное кольцо где-то потерялось. И нам нужно отыскать кольцо за 5 секунд.
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