Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Попробуйте разгадать достаточно сложную оптическую иллюзию – чтобы понять, где на самом деле кольцо, нужно проявить смекалку высокого уровня.

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Найдите обручальное кольцо за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают потренировать мозг, память, и хорошо провести время в кругу друзей или семьи. На этот раз нам нужно отыскать обручальное кольцо.

Головоломка от Jagranjosh будет непростой. Чтобы ее разгадать, нужно очень внимательно рассмотреть картинку, и понять, где же кольцо.

На картинке – расстроенная невеста и злой на свидетеля жених. Причиной тому стала пропажа обручального кольца. Свидетель показывает, что у него кольца нет. Наша задача – отыскать обручальное кольцо.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кольцо / Jagranjosh

Не удалось найти кольцо? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол картинки. Кольцо висит на декоративных светильниках.

Если удалось найти кольцо, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества букв M нужно отыскать одну-единственную W.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Где-то в джунглях спрятался тигр. Складывается впечатление, что на картинке его и вовсе нет, и нужно еще умудриться увидеть животное.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Оптическая иллюзия достаточно сложная: один томат расположен среди множества вишен, и найти его будет очень непросто.

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