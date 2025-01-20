Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти кольцо

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают потренировать мозг, память, и хорошо провести время в кругу друзей или семьи. На этот раз нам нужно отыскать обручальное кольцо.
Головоломка от Jagranjosh будет непростой. Чтобы ее разгадать, нужно очень внимательно рассмотреть картинку, и понять, где же кольцо.
На картинке – расстроенная невеста и злой на свидетеля жених. Причиной тому стала пропажа обручального кольца. Свидетель показывает, что у него кольца нет. Наша задача – отыскать обручальное кольцо.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кольцо? Ловите подсказку: посмотрите в левый угол картинки. Кольцо висит на декоративных светильниках.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества букв M нужно отыскать одну-единственную W.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. Где-то в джунглях спрятался тигр. Складывается впечатление, что на картинке его и вовсе нет, и нужно еще умудриться увидеть животное.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Оптическая иллюзия достаточно сложная: один томат расположен среди множества вишен, и найти его будет очень непросто.
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