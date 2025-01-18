Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти букву W

Разгадайте занимательную, но не самую простую оптическую иллюзию – нужно очень внимательно смотреть на картинку, чтобы найти букву W на рисунке.

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Найдите букву W среди множества M / Jagranjosh

Когда надо немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают потренировать мозг, смекалку, и весело провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти на картинке букву W.

Головоломка от Jagranjosh для разгадки не самая сложная. Нужно внимательно рассмотреть картинку, после чего удастся найти правильный ответ.

На рисунке – множество букв M. Наша задача – найти среди них единственную W.

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Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете букву W / Jagranjosh

Не удалось найти нужную букву? Ловите подсказку: посмотрите в центр и немного левее. Там и находится W.

Если нашли правильный ответ, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках изображен джентльмен, который ждет такси и куда-то спешит. Нужно разобраться, чем отличается одна картинка от второй.

Также можно попробовать разгадать ребус, где надо за 5 секунд найти девушку. На картинке множество фламинго, среди них спряталась девушка, которую нам и предстоит искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. В спальне находится много разных предметов. Где-то спрятана корона, которую визуально нигде совершенно не видно.

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