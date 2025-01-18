Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 11 секунд найти букву W

Когда надо немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают потренировать мозг, смекалку, и весело провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти на картинке букву W.
Головоломка от Jagranjosh для разгадки не самая сложная. Нужно внимательно рассмотреть картинку, после чего удастся найти правильный ответ.
На рисунке – множество букв M. Наша задача – найти среди них единственную W.
Дается всего 11 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти нужную букву? Ловите подсказку: посмотрите в центр и немного левее. Там и находится W.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках изображен джентльмен, который ждет такси и куда-то спешит. Нужно разобраться, чем отличается одна картинка от второй.
Также можно попробовать разгадать ребус, где надо за 5 секунд найти девушку. На картинке множество фламинго, среди них спряталась девушка, которую нам и предстоит искать.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. В спальне находится много разных предметов. Где-то спрятана корона, которую визуально нигде совершенно не видно.
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