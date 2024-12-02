Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти пингвина

Попробуйте разгадать очень хитрую и необычную оптическую иллюзию – среди множества туканов отыскать единственного пингвина будет крайне непросто.

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Найдите пингвина за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии помогают весело провести время в кругу друзей или с семьей и посоревноваться в смекалке. На этот раз нам нужно найти пингвина среди туканов.

Головоломка от Jagranjosh очень непростая. Нужно сначала внимательно рассмотреть картинку, чтобы понять, в чем же фишка, и только после этого приступать к разгадке.

На картинке – множество туканов. Все они практически одинаковые. Наша задача – найти здесь пингвина.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете пингвина / Jagranjosh

Не удалось найти пингвина? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и вправо. Там и прячется пингвин, которого мы искали.

Если нашли пингвина, у вас прекрасная смекалка / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где всего за 8 секунд нужно найти цифру. Непростая задачка потребует хорошей концентрации.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке нужно найти верблюда, который отличается от других. Оптическая иллюзия непростая, нужно постараться, чтобы ее разгадать.

А еще у нас есть оптическая иллюзия, где нужно за 8 секунд найти бумеранг. На изображении нарисовано большое количество бананов, которые похожи на бумеранг. Чтобы разгадать загадку, надо проявить внимательность.

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