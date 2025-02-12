Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Андрей Ганчук
12 февраля 2025, 05:30
192
Попробуйте разгадать увлекательную и достаточно простую оптическую иллюзию – цифра прямо перед глазами, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку.
Главное
Найдите цифру 8 за 3 секунды / Jagranjosh

Когда нужно немного расслабиться и отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы позволяют потренировать мозг, смекалку и хорошо провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти цифру 8.

Головоломка от Jagranjosh простая и совсем не сложная. Правильный ответ можно найти достаточно быстро, особо не изучая рисунок.

На картинке – множество цифр 9. Где-то среди них есть 8, которую нам и необходимо отыскать.

видео дня

Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 8? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и вы сразу ее увидите. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли 8, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество букв M, нужно найти одну-единственную W. На поиск дается целых 11 секунд.

Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке – множество красных вишен. Где-то среди них спрятан томат. Его и нужно будет искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке изображено множество, казалось бы, одинаковых ключей. Но есть и ключ, который отличается от других, и его нам необходимо отыскать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украину

Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украину

08:00Мнения
РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человек

06:35Украина
Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украину

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украину

06:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

Сильные снегопады и мощный мороз: названа дата самой холодной ночи

"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Полнолуние 12 февраля: каким 3 знакам зодиака ждать моментальной финансовой удачи

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Быкам - глупости, Обезьянам - авария

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Быкам - глупости, Обезьянам - авария

Последние новости

08:00

Карты вскроются в ближайшие дни: может ли Трамп "слить" Украину

06:35

РФ ударила ракетами по Киеву: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:10

Почему Россия и Европа заинтересованы в возобновлении транзита газа через Украинумнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

05:00

Какой сегодня праздник 12 февраля 2025 года: что нельзя делать после захода солнца

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в УкраинеВ Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине
04:43

Гороскоп на завтра 13 февраля: Близнецам - облегчение, Девам - сюрприз

04:08

Без йода и прямо в магазине или дома: как быстро проверить качество серебраВидео

03:00

Только 1% людей справится с задачей: найдите владельца собаки за 5 секунд

02:30

14 февраля принесет незабываемые моменты: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

Реклама
02:02

"В Москве и Пекине аплодируют стоя": Тука о "безголовом наскоке" ТрампаВидео

02:00

Тарас Цымбалюк резко сбросил вес и показал, как теперь выглядит

01:30

После семи лет вместе и рождения двоих детей: звезда Властелина колец женился

01:13

Трамп рассказал о контактах с РФ и сделал важное заявление по завершению войны

00:27

Евровидение-2025: конкурсную песню для участницы от Ирландии написала россиянкаВидео

11 февраля, вторник
23:53

Сэкономить можно более 8 000 грн в год: механик назвал секретную кнопку в авто

23:49

Миллион за контракт с ВСУ: в Минобороны раскрыли новые детали для добровольцев

22:56

Трамп тайно поручил новому посланнику заниматься Украиной, он уже был в РФ - NYT

22:52

"Абсолютно нереалистично": Тука разнес предложения команды Трампа по УкраинеВидео

22:41

"Она пропагандирует": предательнице Лолите предъявили обвинения в РФ

22:02

Контракт для 18-24-летних и перегоры с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
22:00

"В машине он начинает": Анна Саливанчук сообщила о домогательствах

21:59

Атака десятками ракет и БПЛА: Зеленский назвал цели массированного удара РФ

21:44

Большинство не знает: почему не стоит использовать литые диски на авто зимой

21:34

Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком

21:24

Мир наизнанку. Украина с Дмитрием Комаровым: названа дата премьеры нового сезонаВидео

21:23

Что значит носить красную нить на запястье: чем опасно такое украшение

21:21

В шоке: принц Гарри серьезно припугнул Меган МарклВидео

21:20

Без работы - без помощи: в Польше ограничили выплаты для украинцев и не только

21:06

Будут сиять, как новые: как отбелить кроссовки в домашних условиях

20:55

Выезд за границу и 2 миллиона гривен: в Минобороны запустили контракт для 18-24-летних

20:48

Шеф-повар раскрыл рецепт удивительного рыбного пирога: невероятно нежный вкус

20:45

В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину

20:41

В Украине готовят изменения в процедуру ВВК: что предполагается

20:39

В Украину вернется снег, но мороз ослабнет: названа дата потепление

20:27

Судья МастерШеф Мартыновская рассталась с бойфрендом

20:22

Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

20:19

Становится скользким и слишком твердым: где ни в коем случае нельзя хранить сыр

19:52

С валентинками, но без цветов: как праздновали День святого Валентина в СССР

19:47

"Война скоро будет закончена": Трамп отправил министра финансов в Украину

19:45

Украина "перепродает оружие США": в МИД жестко ответили на домыслы Карлсона

Реклама
19:18

Отправка миротворцев в Украину будет решаться в Мюнхене - NYT

19:14

"Мы готовы, я готов": встреча Зеленского и Трампа может состояться в Вашингтоне

19:14

Какие знаки зодиака разойдутся прямо перед Днем святого Валентина

19:00

Фронт может посыпаться летом: почему Россия "усилила" свою армию осламимнение

18:43

Что скажет Ирина: Мурат Налчаджиоглу вернулся в жизнь второй бывшей жены

18:42

Лимиты на 12 февраля: кого и когда "зацепит" ограничение поставок электроэнергии

18:34

Трагическая авиакатастрофа: в аэропорту разбился самолет известного музыканта

18:21

Зеленский предложил обмен территориями между Украиной и Россией: о чем идет речь

18:17

Женщина годами ведет двойную жизнь: как она обманула мужа и детектива

18:07

Силикон и бриллианты в зубах: женщина сделала 500 процедур за 250 000 долларов

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять