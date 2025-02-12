Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти цифру 8

Попробуйте разгадать увлекательную и достаточно простую оптическую иллюзию – цифра прямо перед глазами, нужно лишь внимательно посмотреть на картинку.

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Найдите цифру 8 за 3 секунды / Jagranjosh

Когда нужно немного расслабиться и отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Разные ребусы позволяют потренировать мозг, смекалку и хорошо провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти цифру 8.

Головоломка от Jagranjosh простая и совсем не сложная. Правильный ответ можно найти достаточно быстро, особо не изучая рисунок.

На картинке – множество цифр 9. Где-то среди них есть 8, которую нам и необходимо отыскать.

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Дается всего 3 секунды! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру 8? Ловите подсказку: посмотрите по центру картинки и вы сразу ее увидите. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли 8, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество букв M, нужно найти одну-единственную W. На поиск дается целых 11 секунд.

Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке – множество красных вишен. Где-то среди них спрятан томат. Его и нужно будет искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке изображено множество, казалось бы, одинаковых ключей. Но есть и ключ, который отличается от других, и его нам необходимо отыскать.

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