Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти бабочку

Попробуйте разгадать очень непростую, но интересную и веселую головоломку – чтобы найти бабочку, нужно проявить действительно хорошую смекалку.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-velikolepnoe-zrenie-nado-za-5-sekund-nayti-babochku-10659032.html Ссылка скопирована

Найдите бабочку за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разные, но каждая из них заставляет задуматься или улыбнуться. На этот раз нам нужно будет найти бабочку среди зверей на поле подсолнухов.

Головоломка от Jagranjosh непростая, но занимательная. Картинка задумана так, чтобы запутать нас и отвлечь от поиска бабочки.

На картинке – поле подсолнухов. Здесь сразу несколько животных – зайцы, два разных крота, лиса и даже птичка. Наша задача – найти бабочку.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете бабочку / Jagranjosh

Не удалось найти бабочку? Ловите подсказку: посмотрите в верхний левый угол картинки. Там и найдете бабочку. Правильный ответ на картинке.

Если нашли бабочку, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества цифр 590, нужно найти комбинацию 580, которая хорошо спрятана на таблице.

Можно разгадать и другой ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показаны цифры 25 как в правильной, так и в неправильной форме. Нам нужно среди них найти букву S.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нам нужно найти особенную цифру 55, которая отличается от всех похожих цифр, показанных на картинке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред