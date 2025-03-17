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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру S

Андрей Ганчук
17 марта 2025, 05:30
61
Попробуйте разгадать интересную оптическую иллюзию – нужная буква прямо у вас перед глазами, но нужно проявить смекалку, чтобы ее найти.
загадка
Найдите букву S за 5 секунд / Times Now

Когда надо немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии позволят отлично провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти букву среди цифр.

Головоломка от Times Now достаточно простая. Можно разгадать ее очень быстро. Но для этого нужно немного проявить свою смекалку.

На картинке – множество цифр 25, которые, чтобы нас запутать, изображены как в правильной, так и в неправильной форме. Наша задача – найти здесь букву S.

видео дня

Авторы задачки не указали, сколько времени потребуется на разгадку.

Давайте попробуем разгадать ребус всего за 5 секунд!

Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете букву / Times Now

Не удалось найти букву S? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, потом чуть ниже, и направо. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли буквы, у вас прекрасное зрение / Times Now

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где на картинке с множеством цифр 9 нужно найти одну-единственную 8.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, где множество цифр 89, нужно найти цифру 88. На разгадку дается всего 6 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. В таблице много цифр 24, но они в неправильной форме. Нам же нужно найти "правильную" 24 всего за 5 секунд.

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