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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти букву E

Андрей Ганчук
28 апреля 2025, 05:30обновлено 28 апреля, 08:06
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Попробуйте разгадать достаточно сложную оптическую иллюзию – найти нужную букву будет непросто, придется проявить очень незаурядную смекалку.
Главное
Найдите букву E за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. Но этот раз нам нужно найти букву E среди множества F.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы понять, где та самая буква, нужно сначала внимательно рассмотреть изображение.

На картинке – таблица, где множество буков F. Наша задача – найти среди них букву E.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Главное
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете Е / Jagranjosh

Не удалось найти правильную букву? Ловите подсказку: посмотрите на картинку, а затем вправо. Там и найдете E. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли букву E, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице, где множество цифр 590, нужно найти комбинацию 580.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке нарисовано много цифр 55. Нужно найти особенную цифру 55, которая изображена с ошибкой.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На поле подсолнухов, где показаны разные звери, спряталась бабочка. Ее нужно найти всего за 5 секунд.

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