Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти букву E

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разными, но каждый из них позволяет хорошо провести время с семьей или в кругу друзей. Но этот раз нам нужно найти букву E среди множества F.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы понять, где та самая буква, нужно сначала внимательно рассмотреть изображение.
На картинке – таблица, где множество буков F. Наша задача – найти среди них букву E.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти правильную букву? Ловите подсказку: посмотрите на картинку, а затем вправо. Там и найдете E. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице, где множество цифр 590, нужно найти комбинацию 580.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке нарисовано много цифр 55. Нужно найти особенную цифру 55, которая изображена с ошибкой.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На поле подсолнухов, где показаны разные звери, спряталась бабочка. Ее нужно найти всего за 5 секунд.
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