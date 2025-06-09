Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти три отличия на картинке

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет улыбнуться или проверить свою смекалку. На этот раз нам нужно найти три отличия на картинке с собакой.
Головоломка от JagranJosh достаточно простая. Надо лишь внимательно посмотреть на картинку, и все быстро станет понятно.
Показано две картинки. На обоих – собачка, которая держит в зубах поводок, и, похоже, ждет хозяина, чтобы отправиться гулять. Наша задача – найти три отличия второй картинки от первой.
Дается 29 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти отличия? Ловите подсказку: на второй картинке, в отличие от первой, у зонтика и поводка нет застежки, а лапа собачки выдвинута чуть вперед, а поводок – немного ниже.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Нужно найти особенную собаку, которая отличается от других. Причем всего за 7 секунд.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На табличке, где множество букв F, нужно всего за 5 секунд отыскать одну-единственную букву E.
Более того, у нас есть еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество цифр 55. Среди них есть цифра, которая написана с ошибкой. Ее нам нужно отыскать всего за 5 секунд.
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