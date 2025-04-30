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Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти собаку

Андрей Ганчук
30 апреля 2025, 05:50
117
Попробуйте разгадать очень сложную, но интересную головоломку – кажется, все собаки на рисунке абсолютно одинаковые, однако на самом деле это не так.
Главное
Найдите особенную собаку за 7 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет потренировать смекалку или приятно провести время в кругу друзей или с семьей. На этот раз нам нужно найти собаку, которая отличается от всех.

Головоломка от Jagranjosh крайне непростая. На первый взгляд, особенной собаки здесь нет. Нужно внимательно рассмотреть картинку, прежде чем удастся найти правильный ответ.

На картинке – множество собак, которые, похоже, готовятся к выполнению какого-то трюка во время дрессировки. Наша задача – найти собаку, которая отличается от всех.

видео дня

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Главное
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете собаку / Jagranjosh

Не удалось найти собаку? Ловите подсказку: у всех собак на ошейнике фигура в форме сердца. У особенной собаки – в форме шара. Посмотрите в левый верхний угол картинки и немного ниже. Правильный ответ обведен красным кружком.

Разгадка
Если нашли собаку, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На рисунке, где много цифр 25 в правильной и неправильной форме, нужно всего за 5 секунд найти букву S.

Также можно разгадать и ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показана таблица с множеством цифр 55. Одна из комбинаций – с ошибкой, ее нам и предстоит отыскать.

А еще у нас есть ребус, где надо за 5 секунд найти букву E. На картинке очень много букв F. Где-то среди них спрятана Е, которую мы и будем искать.

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