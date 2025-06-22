Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 94

Попробуйте разгадать занимательную оптическую иллюзию – нужную цифру будет найти достаточно просто, нужно лишь проявить хорошую смекалку и внимание.

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Найдите цифру 94 за семь секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы позволяют хорошо провести время с друзьями или в кругу семьи. На этот раз нам нужно найти на картинке число 94.

Головоломка от Jagranjosh очень легкая. Найти необходимое число будет проще простого. Не нужно тратить время на то, чтобы рассмотреть картинку и во всем разобраться. Ребус можно разгадывать сразу.

На картинке – множество цифр 49. Наша задача – найти одну-единственную 94, которая спрятана на картинке.

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Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Не удалось найти 94? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки. Нужно число обведено красным кружком.

Если нашли 94, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где, казалось бы, все собаки одинаковые, нужно найти ту, которая отличается от всех. Причем всего за 7 секунд.

Также можно разгадать и ребус для тех, у кого прекрасное зрение. Согласно сюжету, собака, похоже, держит в зубах поводок и собирается гулять. Нужно разобраться, чем отличаются две картинки, которые почти одинаковые.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Показано две картинки, на которых мужчина держит на руках котенка. Нужно за 37 секунд найти три отличия первой картинки от второй.

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