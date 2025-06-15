Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти три отличия на картинке

Попробуйте разгадать интересную, но достаточно сложную оптическую иллюзию, ведь на первый взгляд обе картинки, которые мы видим, практически одинаковые.

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Найдите три отличия на картинке, где мужчина с котенком / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Оптические иллюзии бывают разными, но каждая из них помогает потренировать мозг и приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно найти три отличия на картинках, где мужчина с котом.

Головоломка от JagranJosh не самая простая. Чтобы ее разгадать, понадобится внимательно изучить обе картинки и разобраться, какие могут быть отличия.

Показано две картинки, на них – мужчина с котенком. Похоже, мужчина выбежал из машины, чтобы понять, что с котенком, и держит его.

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Наша задача – разобраться, чем вторая картина отличается от первой.

На разгадку дается целых 37 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете отличия / Jagranjosh

Не удалось найти три отличия?

Ловите подсказку: первое – на одной картинке у мужчины короче челка, чем на второй; второе – на дороге разная разметка. И третье – на первой картинке рукав рубашки у мужчины виден из-под пиджака, а на второй – нет.

Правильные ответы обведены красными кружками.

Если удалось найти отличия, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках показана собака с поводком, которая, похоже, собралась гулять. Надо понять, чем отличается вторая картинка от первой.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На таблице, где множество букв F, надо попробовать отыскать одну-единственную E. На разгадку дается всего 5 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке множество, казалось бы, одинаковых собак. Наша задача – отыскать собаку, которая отличается от всех.

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