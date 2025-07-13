Четыре типа дронов замораживают линию фронта в Украине: СМИ раскрыли детали

Разные типы дронов оказывают серьезное влияние на ситуацию на поле боя.

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Дроны не только поражают цели, но и поставляют на фронт от еды и воды до боеприпасов - WSJ / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр

Кратко:

Линия фронта все больше замораживается под влиянием дронов

Разные типы дронов меняют войну в Украине

Идут эксперименты с беспилотными автомобилями, лодками и вездеходами

Линия фронта в войне агрессора России против Украине все больше замирает из-за стремительного развития и масштабных поставок беспилотников. Дроны уже доминируют на поле боя и не позволяют сторонам оставлять укрытия по причине опасности ударов.

Как БПЛА влияют на ситуацию на поле боя

В материале The Wall Street Journal говорится, что новейшие БПЛА – разведывательные, оптоволоконные, FPV и наземные – оказывают значительное влияние на обстановку на фронте.

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"Беспилотники могут устанавливать мины, доставлять грузы – от боеприпасов до медикаментов, и даже эвакуировать раненых или погибших. Но что важнее, они отслеживают любые перемещения вдоль линии фронта и направляются для ударов по живой силе и технике", - указали авторы статьи.

Разведывательные дроны становятся все более опасными

Журналисты утверждают, что с начала полномасштабной войны Украина активно применяла дроны, чтобы следить за перемещениями оккупантов. Сначала дроны работали с сохраненными видеозаписями, но позже стали передавать видео в режиме реального времени, что позволяло артиллеристам наводить огонь на цель.

Разработчики поняли: простая и несложная модификация таких БПЛА может превратить их в очень опасное летальное оружие.

"Технари поняли, что простое устройство, похожее на клешню, созданное на 3D-принтере, можно активировать с пульта управления, включив свет дрона, что заставит его выпустить гранату. Взрыв может ранить или убить солдата, а также взорвать бронетехнику, если его сбросить через люк", - пишет WSJ.

Что известно об украинских подводных дронах / Инфографика: Главред

Опасность FPV-дронов

Также в статье говорится, что самое большое влияние на войну оказало появление FPV-дронов. Они не настолько мощные, как ракеты, но гораздо точнее. Огромные объемы производства позволяют Украине эффективно их применять в борьбе с российскими оккупантами.

"FPV стали спасательным кругом, способом сдерживать россиян, используя технологии, которые, в отличие от ракет, можно было производить внутри страны, и обходятся они недорого", - говорят журналисты.

Более того, они акцентировали внимание на том, что распространение этих дронов замедлило движение на передовой. Любые объекты и цели, которые находятся в 20 километрах от линии соприкосновения, могут стать целью FPV-дрона. Подобные дроны дешевые в производстве, поэтому они могут применяться даже против одного пехотинца.

Дроны на оптоволокне

Большинство инноваций в сфере БПЛА разработаны Украиной, однако Россия стала первой в важнейшей модернизации FPV-дронов – добавлении кабеля из оптоволокна, который соединяет беспилотник с пилотом.

Украина же разработала дрон Вампир, который способен работать в темноте и сбрасывать большое количество взрывчатых веществ.

Наземные дроны

Кроме того, в материале говорится, что теперь дроны доставляют на фронт практически все – еды и воды, до боеприпасов. Благодаря работе дронов бойцам не нужно проходить самые опасные участки поля боя.

Производители БПЛА уже экспериментируют с беспилотными автомобилями, лодками и вездеходами, которые можно было бы применить для эвакуации раненых и погибших военных.

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Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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