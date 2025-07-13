Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых дат

Астролог Ангелина Вакулина назвала ключевой период 2025 года для Украины.

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Когда закончится война в Украине - астролог Вакулина дала прогноз / Коллаж Главред

Война в Украине и массированные удары по городам могут прекратиться. В интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина рассказала, что приготовила Россия в августе для Украины.

Также астролог пояснила, когда закончатся массированные удары по Украине, ждать ли завершения войны в 2025 году, и возможна ли встреча Зеленского и Путина в этом году.

С приходом лета массированные удары по Украине только участились. Какие перспективы прекращения ударов по Украине?

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Ослабления военных действий пока не видно. Как минимум в июле-августе сохраняется угроза для Киева. Повышенная опасность для гражданского населения, точечные атаки, паника у людей. Может быть угроза запланированной атаки по командным пунктам, важным и очень символическим объектам. Угроза внезапного удара очень высока.

Весь август стоит избегать массовых скоплений людей. Не покидайте укрытий до окончания тревоги. Будут удары по гражданскому населению. Густонаселенные районы, ЖК, школы, логистика и админздания - очень важно быть в безопасности. Расслабляться точно рано. Удары будут, и перспектив прекращения массированных атак пока не вижу.

Для Киева очень высокая военная угроза с конца июля до середины сентября. С 20 августа до 10 сентября - критические пики. Будет обострение. Под угрозой школы и культурные заведения.

С 26 июля и до середины августа - очень напряженное время. С 24 августа особое внимание нужно уделить центрам принятия решений, жилым массивам, все что связано с военными объектами. Особенно во второй половине августа – к вокзалам, ТЦ, школам и массовому скоплению людей. Уменьшения массированных ударов не будет, угроза для населения страны очень высока.

По всей Украине будут дни, когда придет облегчение для разных городов, но полного прекращения обстрелов не будет. Интенсивность может снизиться, могут быть периоды мнимого спокойствия в начале августа.

Путин продолжает бросать в мясные штурмы своих вояк. Какой в ближайшее время будет ситуация на поле боя?

В августе ситуация на поле боя будет скрытой и непубличной. Будут сложные решения на высшем уровне. Это не масштабный прорыв, но переломный момент. Будет высокий уровень планирования и прессинг со стороны союзников. Будет контроль ВСУ над ключевыми участками. Будут киберразведки, ложные новости и "операции", которые вводят в заблуждение. Активные боевые действия будут продолжаться, но на локальном уровне и без большого прорыва. Украина будет удерживать ряд важных стратегических участков.

РФ будет вести грязную игру, особенно ночью. Провокации, манипуляции и вбросы. Август 2025 не принесет финальных решений на фронте, но станет важным месяцем психологической, информационной и тактической перестройки. Украина будет максимально внимательна к атакам врага и держать оборону.

Будут ли новые переговоры между Украиной и РФ или даже встреча Зеленского и Путина? Чего нам ожидать?

Не вижу встречи Путина и Зеленского в августа 2025 года. Прямых переговоров тоже может не быть. Будуть закулисные попытки контакта, могут быть посредники из Турции или ЕС, но прямых переговорных контактов не будет. Одна из сторон может захотеть встречи, но вторая сторона ее отвергнет. Перелома по линии "мир или война" в августе не будет. Россия в августе 2025 будет использовать тему переговоров как инструмент давления и отвлечения внимания.

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Готовят ли оккупанты новое наступление на Украину и какие города в опасности?

А августе 2025 года масштабного наступления россиян не будет, но там идут подготовительные процессы. Там двойственная тактика. РФ будет создавать информационный шум и отвлекать внимание наступлением. Впрочем, у россиян нет ресурса для масштабного наступления. Они могут попробовать вернуться к старым тактикам: попытаться продвинуться в Харьковской области и активизироваться на Донецком направлении, но там ресурсные потери.

РФ не в состоянии идти вперед. Россияне колеблются между несколькими сценариями. Однако в августе масштабного и решающего наступления не видно.

Будут точечные удары, отвлекающие операции и фейковые перегруппировки. Часть тактики РФ - запугивание, чтобы вызвать страх и перевести внимание.

Когда закончится война в Украине - прогноз астролога / 22 отдельная механизированная бригада

Когда возможно ослабление интенсивных боев на фронте и перемирие на поле боя?

Первые и более стабильные ослабления боевых действий на поле боя могут наступить во второй половине 2025 года, с сентября. Впрочем, это будут периоды затишья с обострениями. Затишье боевых действие может быть к концу 2025 года. Но перспектива прекращения войны возможна лишь при условии давления на Россию со стороны международного сообщества. Однако до конца года не будет фазы, когда можно будет сказать:"Фух, затишье. Война закончена".

О персоне: Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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