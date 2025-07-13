'Не хочу вас пугать': синоптик предупредила о резком температурном ударе

Синоптик поделилась прогнозом погоды на понедельник.

https://glavred.info/synoptic/ne-hochu-vas-pugat-sinoptik-predupredila-o-rezkom-temperaturnom-udare-10680962.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на 14 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в понедельник

Когда ждать скачка температуры

Погода в Украине в понедельник, 14 июля, будет жаркой. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в южной части, в восточных областях, в большинстве центральных областей страны в течение дня максимальная температура воздуха составит +29...+34 градуса. В северной части Украины 14 июля температура будет в пределах +27...+30 градусов, а в западных областях завтра ожидается +25...+29 градусов.

видео дня

"В Украине в понедельник будет преобладать сухая погода, лишь во второй половине дня или вечером в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах возможно шквалистое усиление ветра и локально град", - добавила она.

Погода 14 июля / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 14 июля осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит в столице +27...+29 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко также рассказала, что в четверг-пятницу, 17-18 июля, на значительную часть Украины прорвется, хотя и кратковременно, свежий воздух, температура воздуха снизится до +18...+25 градусов, на юге и востоке до +26...+30 градусов.

Однако уже в следующие выходные столбики термометров снова поползут вверх.

"Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, следующей недели, ориентировочно во вторник, 22-го июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше", - подчеркнула синоптик.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла мощная гроза с градом и шквальным ветром до 20 м/с. В результате непогоды погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных будет преимущественно солнечной, но некоторые области могут накрыть опасные явления - град, ливни и сильные порывы ветра.

Он также сообщал, что до конца второй декады июля в большинстве областей прогнозируется теплая, местами жаркая с периодическими кратковременными дождями погода.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред