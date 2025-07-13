'Не хочу вас пугать': синоптик предупредила о резком температурном ударе

Вы узнаете:
- Какой будет погода в понедельник
- Когда ждать скачка температуры
Погода в Украине в понедельник, 14 июля, будет жаркой. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в южной части, в восточных областях, в большинстве центральных областей страны в течение дня максимальная температура воздуха составит +29...+34 градуса. В северной части Украины 14 июля температура будет в пределах +27...+30 градусов, а в западных областях завтра ожидается +25...+29 градусов.
"В Украине в понедельник будет преобладать сухая погода, лишь во второй половине дня или вечером в западных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. При грозах возможно шквалистое усиление ветра и локально град", - добавила она.
Погода в Киеве
В Киеве 14 июля осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха составит в столице +27...+29 градусов.
Диденко также рассказала, что в четверг-пятницу, 17-18 июля, на значительную часть Украины прорвется, хотя и кратковременно, свежий воздух, температура воздуха снизится до +18...+25 градусов, на юге и востоке до +26...+30 градусов.
Однако уже в следующие выходные столбики термометров снова поползут вверх.
"Не хочу заранее вас пугать, но в начале, через одну, следующей недели, ориентировочно во вторник, 22-го июля, по предварительным прогнозам, в Украине ожидается очень высокий скачок температуры воздуха, то есть, за +35 и, вероятно, до +40 градусов и даже немного выше", - подчеркнула синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла мощная гроза с градом и шквальным ветром до 20 м/с. В результате непогоды погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в Украине на выходных будет преимущественно солнечной, но некоторые области могут накрыть опасные явления - град, ливни и сильные порывы ветра.
Он также сообщал, что до конца второй декады июля в большинстве областей прогнозируется теплая, местами жаркая с периодическими кратковременными дождями погода.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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