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Путин зря играл с Трампом: Грэм сделал громкое заявление о помощи Украине

Андрей Ганчук
13 июля 2025, 20:47обновлено 13 июля, 21:53
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В ближайшие дни будут предприняты масштабные усилия, чтобы посадить Путина за стол переговоров, сказал Линдси Грэм.
Трамп, Путин
Трамп наносит удар по Путину и по странам, которые покупают энергоресурсы у кремлевского режима - Грэм / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • Запад отправит Украине рекордные поставки оружия
  • США будут сажать Путина за стол переговоров
  • Китай, Индия и Бразилия ответят за экономическую поддержку РФ

На днях будет ожидается решение о рекордных поставках вооружений Украине, чтобы она могла себя защитить. Глава Кремля Владимир Путин допустил ошибку, когда решил играть с президентом США Дональдом Трампом. Теперь Трамп начал действовать против агрессора России и ее союзников. Конгресс на грани принятия самых значительных санкций в истории Штатов. Трамп получит настоящую кувалду. Об этом заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм.

Как сообщает CBS News, авторы законопроекта о пошлинах в 500% против покупателей энергоресурсов России – сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь (демократ) – дали интервью программе Лицом к лицу с нацией с Маргарет Бреннан, где рассказали об изменении политики Трампа в отношении РФ.

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"В ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия"

По словам Грэма, ситуация с нападением России на Украину скоро изменится. Украину ждут рекордные поставки вооружений.

"Но ситуация в связи с вторжением Путина в Россию скоро изменится. Я ожидаю, что в ближайшие дни мы увидим рекордный поток оружия, чтобы помочь Украине защитить себя. Я ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит тарифы и санкции, которых у него никогда раньше не было. Я ожидаю, что в ближайшие дни Европа окажет большую поддержку усилиям по оказанию помощи Украине", - сказал Грэм.

Путина будут сажать за стол переговоров

Республиканец акцентировал внимание на том, что Путин просчитался и напрасно играл с Трампом.

"Путин допустил здесь просчет. В течение шести месяцев президент Трамп пытался уговорить Путина сесть за стол переговоров. Атаки усилились, а не уменьшились. Один из самых больших просчетов Путина – это игра с Трампом", - говорит Грэм.

Уже в ближайшие дни и недели американцы предпримут очень серьезные меры, чтобы посадить Путина за стол переговоров. А его экономических союзников ждет ответственность.

"И вот увидите, в ближайшие дни и недели будут предприняты масштабные усилия, чтобы усадить Путина за стол переговоров. А для тех, кто ему помогает, Китая, покупающего дешёвую российскую нефть и не несущего никакой ответственности, эти времена почти прошли", - добавил политик.

Путин просчитался, а Трамп получит кувалду

Далее Грэм сказал, что Запад не допустит оккупации Украины. Конгресс максимально приблизился к принятию исторического законопроекта о санкциях.

"Путин рассчитывал, что мы устанем, и Европа тоже. Он совершил огромную ошибку. НАТО больше и сильнее, и мы как никогда стремимся не допустить, чтобы он силой захватил Украину. Таким образом, Конгресс находится на грани принятия самого значительного пакета санкций в истории страны. Это даст президенту Трампу инструменты, которых у него сегодня нет, настоящую кувалду", - сказал сенатор.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Ультиматум для экономических союзников Путина

Республиканец напомнил, что Китай, Индия и Бразилия – ключевые покупатели российской нефти. Трамп готов действовать, а этим странам придется выбирать: либо помощь Путину, либо экономическое сотрудничество с США.

"И главные нарушители здесь — Китай, Индия и Бразилия. Индия покупает российскую нефть по дешёвке и перепродаёт её. Это отвратительно. Я разговаривал с президентом Трампом. На прошлой неделе он сказал, что пора действовать. Он пытался уговорить Путина сесть за стол переговоров. Но моя цель — положить конец этой войне, и единственный способ сделать это — заставить тех, кто поддерживает Путина, выбирать между американской экономикой и помощью Путину. И у вас может быть только один переговорщик, и это будет президент Трамп, обладающий максимальной гибкостью для прекращения этой войны. Китай, Индия и Бразилия, вы сильно пострадаете, если продолжите помогать Путину", - подчеркнул Линдси Грэм.

Заявление Трампа о России 14 июля – что об этом известно:

Как сообщал Главред, 8 июля президент США Дональд Трамп впервые жестко раскритиковал Владимира Путина. Трамп сказал, что Путин любезен, но рассказывает американцам всякую чушь. Он предупредил РФ об угрозе санкций и заявил о "сюрпризе".

Позже Трамп анонсировал на 14 июля заявление о России. Глава Белого дома подчеркнул свое разочарование Москвой и подтвердил возобновление военной помощи Украине от США.

"В понедельник я выступлю с важным заявлением о России", - сказал Трамп.

Соединенные Штаты утвердят законопроект о санкциях авторства Грэма-Блюменталя, однако Трамп не поспешит запускать их в действие, считает политолог Андрей Золотарев. Согласно его прогнозу, Трамп не решится пойти на прямой конфликт с Китаем и Индией.

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О персоне: Линдси Грэм

Линдси Олин Грэм (англ. Lindsey Olin Graham; род. 9 июля 1955, Сентрал, Южная Каролина) - американский политик-республиканец. Полковник.

3 марта 2022 в прямом эфире телеканала Fox News Линдси Грэм призвал российских военных ликвидировать президента РФ Владимира Путина. Отдельно в своем Твиттере он выразил надежду, что в российской армии есть "более успешный полковник Штауффенберг" или заговорщик Брут, который убил римского узурпатора Цезаря.

Комментарии Грэма вызвали возмущение политиков левого толка. Его раскритиковали конгрессмены-демократы, которые заявили, что "призыв к убийству главы государства немыслим", пишет Википедия.

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