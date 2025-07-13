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Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев

Андрей Ганжа
13 июля 2025, 09:00
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В ближнем кругу Трампу стали объяснять, что Путин водит его за нос, а козырей никаких нет, считает Андрей Золотарев.
Трамп, Путин, Золотарев
Трамп одобрит утверждение новых санкций против России, но будет сам решать, запускать их или нет – Золотарев

Инициативы президента США Дональда Трампа по завершению войны России против Украины так и не сдвинулись с места. Кремль продолжает ставить ультиматумы Киеву, усилил воздушные удары, а оккупанты пытаются продвигаться на поле боя. Трамп впервые жестко высказался о Путине и заявил о разочаровании позицией Москвы. Американский президент анонсировал важное заявление по России, однако готовность американского президента к решительному давлению на Кремль пока вызывает вопросы.

В интервью Главреду политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев проанализировал встречу Лаврова и Рубио, рассказал, почему Москва продолжает выдвигать Киеву ультиматумы, оценил готовность Трампа к санкциям против агрессора России, и указал на важный нюанс в законопроекте Грэма-Блюменталя о 500% пошлинах против экономических союзников РФ.

Государственный секретарь США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказал, что Москва предложила "новый и другой подход" к завершению войны. Однако деталей Рубио не привел. В свою очередь, Лавров подтвердил ультимативную позицию Кремля относительного завершения войны. Как вы оцениваете эту встречу? Что подразумевал Рубио, когда говорил о так называемом новом подходе?

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Думаю, о кардинально новых подходах мы не услышим. Возможно, Москва предложила схему, о которой я уже раньше говорил – проведение выборов с последующей заморозкой войны. Кремль считает Зеленского нелегитимным и, вероятно, рассчитывает, что новая власть будет посговорчивее. Но это лишь гипотетический вариант, пока нет фактов, которые свидетельствовали о таком развитии событий.

В словах Рубио я не увидел какого-либо положительного сигнала того, что позиция России изменилась. Никаких шагов к компромиссу со стороны Кремля пока даже не просматривается. Если Москва и выдвинет новые требования, они могут оказаться для Киева абсолютно неприемлемыми.

Пока что мы можем фиксировать две позиции, между которыми пропасть. Россия требует от Украины пусть и неполной или безусловной, но все-таки капитуляции. Украина хочет справедливого мира, который видит в восстановлении территориальной целостности в международно признанных границах по состоянию на 1991 год. Украина предлагает безусловное прекращение огня, но на данный момент ни одна из сторон не сделала ни малейшего шага в сторону компромисса.

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев
Между Украиной и Россией пропасть, военного разгрома нет, однако Москва требует капитуляции, сказал Андрей Золотарев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот YouTube

Сейчас Кремль не хочет идти на прекращение огня, поскольку россияне убеждены, что они побеждают, владеют инициативой на фронте, и чем дальше, тем лучше будут позиции на поле боя. В такой ситуации остановить наступление, чтобы продолжить его, условно говоря, через месяц, будет очень сложно. Ведь это вопрос и мотивации военнослужащих: поднимать голову под беспилотники и артиллерию противника после того, как месяц в тебя не стреляли и было относительно спокойно – это морально очень тяжело.

Российские генералы это прекрасно понимают, поэтому выдвигаются условия, среди которых, мол, прекращение поставок западного оружия Украине, подготовки военнослужащих за рубежом, или же и вовсе уничтожение западной техники (так понимается демилитаризация). Это требование капитуляции, которая происходит после военного разгрома.

Однако военного разгрома Украины нет. Никакого прорыва россиян на оперативно-тактическую глубину не произошло и в помине. Мы теряем территории, но говорить о разгроме не приходится. ВСУ сохраняют боеспособность. Поэтому такие российские хотелки повисают в воздухе.

Возможно, теперь мы что-то новое услышим от Трампа. Судя по всему, Зеленский все-таки дожал европейских партнеров и Трампа, чтобы Европа закупала у США новые пакеты помощи для Украины. К тому же Трамп готовит поддержку на 300 млн долларов в рамках своих президентских полномочий, которая была утверждена еще при Байдене.

Лавров, Рубио
Москва могла предложить Вашингтону схему в виде заморозки войны под выборы в Украине, допустил Золотарев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Помощь Украине на следующей неделе будет топ-темой. Думаю, в понедельник мы узнаем о сюрпризах от Трампа. А на неделе станет известно, что имел в виду Лавров.

Трамп все-таки движется в сторону санкций против России?

Да. В принципе, Трамп не против законопроекта с 500% пошлинами, который лоббирует сенатор Линдси Грэм. Но Трампа хочет, чтобы у него в руках оставалась кнопка, позволяющая запустить или остановить этот закон. Если такая норма будет учтена, президентского вето не последует.

Получается, США примут закон о санкциях против России, но их применение будет зависеть исключительно от решения Трампа. И уже сам Трамп сможет использовать эти санкции как инструмент шантажа, требуя от уступок от Кремля. Верно?

Да, Трамп будет в ручном режиме решать, запускать или не запускать эти санкции. У меня создается впечатление, что Трампу в ближнем кругу начали говорить примерно следующее: "Дорогой, тебя водят за нос, а у тебя нет никаких козырей в рукаве". Трамп упрекал Зеленского в том, что у него нет козырей, а теперь сам оказался в такой же ситуации.

Путин получил от Трампа существенные авансы.

Была прекращена работа USAID – глобального американского инструмента мягкой силы. Россия считала враждебной деятельность агентства, которое существовало более семи десятков лет.

При Трампе резко сократились объемы военной помощи Украине. Киев получал помощь в рамках пакетов, утвержденных Байденом, однако о новой поддержке и речи не шло.

Трамп, Путин
Трамп почувствовал, что Путин его дурит: глава Белого дома пошел на уступки, но взамен не получил ничего – Золотарев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Трамп пошел навстречу Путину, но ответных уступок пока не увидел. Трамп раздражен после телефонного разговора с Путиным, поскольку посчитал, что его банально дурят. Однако Путин, со своей колокольни, поступал абсолютно верно – лавировал, не раздражая Трампа, и уходил от ответа на конкретный вопрос. В Кремле заявляли Трампу, что хотят завершения войны, но, что самое интересное, выдвигались такие условия, которые сделали цель прекращения войны недостижимой.

Насколько я понимаю, американцы откладывали принятие законопроекта Грэма-Блюменталя о пошлинах в 500% в качестве последнего аргумента Вашингтона. Как вы думаете, какой потенциал у таких санкций? Какова может быть их эффективность?

Дело в том, что тарифы в 100-500% — это запретительные пошлины, они делают невозможной любую экономическую деятельность. Пошлины больше направлены против третьих стран. Скептики в Вашингтоне считают, что принятие закона может вызвать напряжение. Ведь кто крупнейшие покупатели российских энергоресурсов? Индия и Китай. Такой шаг вызовет напряжение в отношениях со странами БРИКС. И возникает вопрос, не выстрелят ли США себе в ногу этим решением. Мы уже видели историю с пошлинами в отношении Китая, когда Трамп после глобального замаха сдал назад.

Посмотрим, что будет с санкциями, включающими 500% пошлины, и пойдет ли Трамп на его запуск. Законопроект мегарадикальный, а большого желания играть санкционной дубинкой у Трампа я не вижу. Он бизнесмен, для которого гешефт превыше всего.

Дональд Трамп
Законопроект о пошлинах в 500% - очень радикальный, но у Трампа нет большого желания играть санкционной дубинкой – Золотарев / Скриншот YouTube

Таким образом, Трамп вряд ли пойдет на серьезный конфликт с Индией и Китаем?

Трамп пойдет на конфликт с ними только в случае крайней необходимости. Пока я не вижу предпосылок того, что Трамп запустит эту санкционную дубину.

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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