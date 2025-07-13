Как за год сделать рыхлый и питательный компост: огородница показала простой способ

Как составлять слои из сорняков, веток и земли, чтобы получить рыхлый компост уже за один сезон.

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Почему бочки без дна лучше подходят для компоста и как избежать запаха и загнивания / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно формировать слои для компоста

Почему нужна бочка без дна

Как избежать запаха и грызунов

Чтобы получить качественный, рыхлый и питательный компост всего за один сезон, не обязательно ждать несколько лет.

Главред решил разобраться, как сделать хороший компост за 12 месяцев.

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Об этом рассказала опытная садовод и огородница, автор популярного YouTube-канала "Огородница из Одессы".

По словам эксперта, лучше всего закладывать компост в металлические бочки без дна - это позволяет избежать неприятного запаха и способствует естественной циркуляции воздуха.

Такой вариант лучше, чем пластиковые контейнеры или ящики, ведь в бочках компост не загнивает, а постепенно превращается в плодородную почву.

Правильная технология слоения компоста:

На дно бочки следует выложить ветки толщиной до 1 см. Подойдут обрезки с плодовых деревьев, но не используйте колючие растения, например розы или крыжовник - их колючки плохо перегнивают.

Второй слой - сорняки с корнями после прополки. Именно в корнях сохраняется микрофлора, необходимая для быстрого разложения органики.

Далее - горсть мочевины для ускорения процесса, а также небольшой слой компоста или огородной земли, который стоит посыпать золой.

Следующие слои чередуются аналогично: сорняки + мочевина → земля + зола → увлажнение.

Пищевые отходы тоже можно добавлять, но только в середину бочки и обязательно пересыпать их землей или сорняками, чтобы избежать неприятного запаха и привлечения грызунов.

По словам огородницы, уже через год в бочке образуется рыхлый, темный, питательный компост, который идеально подходит для подкормки овощей.

Подробнее о технологии смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

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Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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