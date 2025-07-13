Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как за год сделать рыхлый и питательный компост: огородница показала простой способ

Руслан Иваненко
13 июля 2025, 19:58
34
Как составлять слои из сорняков, веток и земли, чтобы получить рыхлый компост уже за один сезон.
Компост
Почему бочки без дна лучше подходят для компоста и как избежать запаха и загнивания / Колаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно формировать слои для компоста
  • Почему нужна бочка без дна
  • Как избежать запаха и грызунов

Чтобы получить качественный, рыхлый и питательный компост всего за один сезон, не обязательно ждать несколько лет.

Главред решил разобраться, как сделать хороший компост за 12 месяцев.

видео дня

Об этом рассказала опытная садовод и огородница, автор популярного YouTube-канала "Огородница из Одессы".

По словам эксперта, лучше всего закладывать компост в металлические бочки без дна - это позволяет избежать неприятного запаха и способствует естественной циркуляции воздуха.

Такой вариант лучше, чем пластиковые контейнеры или ящики, ведь в бочках компост не загнивает, а постепенно превращается в плодородную почву.

Правильная технология слоения компоста:

  • На дно бочки следует выложить ветки толщиной до 1 см. Подойдут обрезки с плодовых деревьев, но не используйте колючие растения, например розы или крыжовник - их колючки плохо перегнивают.
  • Второй слой - сорняки с корнями после прополки. Именно в корнях сохраняется микрофлора, необходимая для быстрого разложения органики.
  • Далее - горсть мочевины для ускорения процесса, а также небольшой слой компоста или огородной земли, который стоит посыпать золой.
  • Следующие слои чередуются аналогично: сорняки + мочевина → земля + зола → увлажнение.
  • Пищевые отходы тоже можно добавлять, но только в середину бочки и обязательно пересыпать их землей или сорняками, чтобы избежать неприятного запаха и привлечения грызунов.
  • По словам огородницы, уже через год в бочке образуется рыхлый, темный, питательный компост, который идеально подходит для подкормки овощей.

Подробнее о технологии смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

Читайте также:

Об источнике: "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

огород интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин зря играл с Трампом: Грэм сделал громкое заявление о помощи Украине

Путин зря играл с Трампом: Грэм сделал громкое заявление о помощи Украине

20:47Война
Украинский "дрон-стоп": СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА

Украинский "дрон-стоп": СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА

20:47Война
Украина готовит дальнобойные удары по РФ: что планируют ВСУ

Украина готовит дальнобойные удары по РФ: что планируют ВСУ

20:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Гороскоп на завтра 14 июля: Львам - угроза, Скорпионам - неожиданные достижения

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

Будут купаться в любви и романтике: июль изменит жизнь ТОП-4 знаков

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

Магнитная буря "красного" уровня ударила по Украине: известна дата пика

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:03

Хлеб в Украине начали есть задолго до Киевской Руси: с чего все началось

21:41

Чем дольше война, тем меньше демократиимнение

21:22

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тураВидео

20:55

Жена морпеха Дианова раскрыла, где пара проводит медовый месяц

20:47

Путин зря играл с Трампом: Грэм сделал громкое заявление о помощи Украине

Зеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – ЗолотаревЗеленский выбил помощь Украине от Трампа, но санкции будут лишь при одном условии – Золотарев
20:47

Украинский "дрон-стоп": СМИ раскрыли, что скрывается за новым оружием против БПЛА

20:41

Украина готовит дальнобойные удары по РФ: что планируют ВСУ

20:18

Войска РФ усилили атаки на важном направлении: ВСУ предупредили о планах врага

19:58

Как за год сделать рыхлый и питательный компост: огородница показала простой способ

Реклама
19:11

Адская жара отступит и вернутся дожди: названа дата похолодания до +18

18:44

Почему США и ЕС боятся поражения РФ в войне: военный назвал неожиданные последствия

18:29

Профессиональный игнор по методу Брижит: первая леди Франции не заметила Макрона

18:22

"Новое наступление Путина в конце лета": у Зеленского раскрыли детали

18:14

РФ атакует Украину новыми беспилотниками: что известно о новых дронах и как они выглядятФото

18:11

Почему КГБ в СССР популяризировало трезубец и флаг Украины - историк раскрыл секретВидео

17:31

7 запретов, которые ни в коем случае нельзя нарушать: строгие приметы 14 июля

17:29

Будут ли в Украине восстанавливать разрушенные города - все решит один нюансВидео

17:03

Четыре типа дронов замораживают линию фронта в Украине: СМИ раскрыли детали

15:57

Украина переходит на новую систему учета в ТЦК - кого затронет в первую очередьВидео

15:52

Россия готовится к "решающей битве": что задумал враг

Реклама
15:27

Оккупанты вплотную подошли к Днепропетровской области: в ВСУ сделали заявление

14:55

"Впервые в истории": Залужный анонсировал новую фазу войны, что теперь изменится

14:48

Финансовый гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

14:26

"Не хочу вас пугать": синоптик предупредила о резком температурном ударе

14:12

Консервация не взорвется и не забродит: как за 10 секунд простерилизовать банки

14:11

Ирина Билык призналась, о чем сожалеет больше всего: "А надо было бы"

14:10

"Трамп готовит сюрприз на понедельник": что означает "новый подход" России к миру

13:23

В Днепропетровской области прогремели взрывы: враг нанес удар по ТЦК

13:14

Почему нельзя говорить "How are you?": популярная ошибка может привести к проблемамВидео

13:01

Украинцы будут платить на один налог меньше: что отменят уже с 1 августа

12:44

Трамп готов ударить санкциями по России, но есть условие - Золотарев

12:30

Эффективность доказана: Украина использует новое оружие против "Шахедов"Видео

12:16

Не прогадает даже ребенок: 3 признака, указывающие на сладкий и вкусный арбуз

12:15

Гороскоп Таро на неделю с 14 по 20 июля: Львам - сюрприз, Девам - терпение

12:10

Когда война закончится: астролог Вакулина назвала несколько ключевых датФото

11:49

Залужный озвучил сценарий войны - как изменится фронт и чего ждать украинцам

11:22

Цифры сводят с ума: названо количество боеприпасов, которые КНДР уже передала РФ

11:16

Убийство полковника в Киеве: СБУ нашла и ликвидировала киллеров

10:46

Евро может готовить сюрприз: банкир сказал, что будет с валютой до 20 июля

10:27

Дефицит осадков и засухи: названа дата, когда Украину раскалит до +37

Реклама
10:16

Любовный гороскоп на неделю с 14 по 20 июля

09:58

В КНДР сделали важное заявление о войне в Украине: что сказал Ким Чен Ын

09:34

Адская ночь для россиян: дроны атаковали НПЗ, города трясло от взрывовВидео

09:12

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июля: Тельцам - терпение, Рыбам - перемены

09:09

Единственный вариант: что позволит развалить Россиюмнение

08:50

Положение войск Путина ухудшается: ВСУ имеют успехи на важном направлении

08:46

Карта Deep State онлайн за 13 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:44

Запасы резко сократились: в ГУР сказали, сколько ракет осталось в России

07:57

Трамп может выделить Украине новое финансирование: какие средства он использует

05:50

Загадка для гениев: найдите яблоко среди кактусов за 3 секунды

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять