Как за год сделать рыхлый и питательный компост: огородница показала простой способ

Вы узнаете:
- Как правильно формировать слои для компоста
- Почему нужна бочка без дна
- Как избежать запаха и грызунов
Чтобы получить качественный, рыхлый и питательный компост всего за один сезон, не обязательно ждать несколько лет.
Главред решил разобраться, как сделать хороший компост за 12 месяцев.
Об этом рассказала опытная садовод и огородница, автор популярного YouTube-канала "Огородница из Одессы".
По словам эксперта, лучше всего закладывать компост в металлические бочки без дна - это позволяет избежать неприятного запаха и способствует естественной циркуляции воздуха.
Такой вариант лучше, чем пластиковые контейнеры или ящики, ведь в бочках компост не загнивает, а постепенно превращается в плодородную почву.
Правильная технология слоения компоста:
- На дно бочки следует выложить ветки толщиной до 1 см. Подойдут обрезки с плодовых деревьев, но не используйте колючие растения, например розы или крыжовник - их колючки плохо перегнивают.
- Второй слой - сорняки с корнями после прополки. Именно в корнях сохраняется микрофлора, необходимая для быстрого разложения органики.
- Далее - горсть мочевины для ускорения процесса, а также небольшой слой компоста или огородной земли, который стоит посыпать золой.
- Следующие слои чередуются аналогично: сорняки + мочевина → земля + зола → увлажнение.
- Пищевые отходы тоже можно добавлять, но только в середину бочки и обязательно пересыпать их землей или сорняками, чтобы избежать неприятного запаха и привлечения грызунов.
- По словам огородницы, уже через год в бочке образуется рыхлый, темный, питательный компост, который идеально подходит для подкормки овощей.
Подробнее о технологии смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".
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Об источнике: "Огородница из Одессы"
Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.
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