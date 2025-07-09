Ускорение созревания томатов без химии: простой, но эффективный метод

Садовод рекомендует обрезать листья, прищипнуть верхушки и создать легкий стресс для куста, чтобы томаты созрели быстрее.

https://glavred.info/sad-ogorod/uskorenie-sozrevaniya-tomatov-bez-himii-prostoy-no-effektivnyy-metod-10680077.html Ссылка скопирована

Как ускорить созревание томатов без химии и стимуляторов/ Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как правильно обрезать томаты, чтобы ускорить их созревание

Почему постепенное уменьшение полива помогает избежать трещин на плодах

Какой эффект оказывает искусственный стресс на корневую систему томатов

Ускорить созревание томатов - задача, которая беспокоит многих огородников, особенно в августе, когда время урожая уже близко. К счастью, существуют простые и эффективные методы, которые помогут томатам быстрее вызреть без использования химических препаратов.

Главред решил разобраться, как можно ускорить созревание томатов без использования химии или дорогих препаратов

видео дня

Садовница из Одессы на своем YouTube-канале "Огородница из Одессы" поделилась тремя проверенными способами, которые позволяют получить спелые помидоры даже в кратчайшие сроки.

По ее словам, существует немало способов повлиять на скорость созревания помидоров, но уже несколько лет подряд она пользуется тремя проверенными методами, которые дают стабильный результат.

Первый способ - формирование куста

В конце августа стоит:

прищипнуть верхушки томатов;

удалить лишние пасынки, отвлекающие растение от плодоношения.

Это позволяет сконцентрировать все ресурсы растения на вызревании уже сформированных плодов. Такая техника подходит для всех сортов томатов, подчеркивает эксперт.

Второй метод - санитарная обрезка.

Следует:

устранить новые цветоносы, которые не успеют дать урожай;

обрезать нижние листья до первой спелой кисти;

удалить больные листья, поскольку они тормозят созревание.

При необходимости можно убрать до 50% листьев - растение сосредоточится на плодах, а не на лишней зеленой массе.

Третий способ - искусственное создание стресса для стимуляции плодоношения.

Для этого:

на расстоянии 30 см от куста в землю втыкают лопату на глубину полштыка;

это нарушает корневую систему, и вследствие этого растение "понимает", что нужно быстрее завершить цикл - то есть созреть.

Также эксперт советует постепенно уменьшать полив, чтобы избежать растрескивания плодов.

Подробнее обо всех методах смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы".

Читайте также:

Об источнике: "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред