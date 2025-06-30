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Что нужно обязательно сделать летом с помидорами - будет девать некуда

Сергей Кущ
30 июня 2025, 14:17
264
Чтобы получить крепкие завязи и вкусные помидоры, необходимо обеспечить растения правильным питанием.
Что нужно обязательно сделать летом с помидорами
Что нужно обязательно сделать летом с помидорами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Как добиться максимального урожая
  • Когда нужно приступать к действиям

Цветение томатов — один из самых важных этапов в процессе выращивания. Именно в этот период закладывается будущий урожай, и от того, насколько правильно вы ухаживаете за растениями, зависит качество и количество плодов.

Чтобы получить крепкие завязи и вкусные помидоры, необходимо обеспечить растения правильным питанием, режимом полива и профилактическими обработками.

видео дня

Подкормки во время цветения: фосфор и калий — ключ к успеху

Во время цветения помидоры особенно нуждаются в фосфоре и калии, пишет портал на Пенсии:

  • Фосфор стимулирует образование завязей и поддерживает процесс плодоношения. Вносите органические удобрения — перегной или компост — в прикорневую зону.
  • Калий способствует росту и созреванию плодов. Используйте минеральные удобрения, богатые калием, строго следуя инструкциям, чтобы не навредить растениям.

Эффективные опрыскивания: йод и бор — защита и стимул

Йодный раствор: 2–3 капли йода на литр воды. Опрыскивайте каждые 7–10 дней для укрепления стеблей и стимуляции цветения.

Борная кислота: растворите 5 г в 10 литрах воды. Опрыскивание каждые две недели помогает формировать цветки и предотвращает их опадание.

Полив в период цветения: не перелить — не пересушить

Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет. Чрезмерное увлажнение может вызвать гниль корней.

Используйте тёплую, отстоянную воду, чтобы не вызвать стресс у растений.

Почему уход в период цветения так важен?

Если вы хотите получить обильный урожай томатов, именно в период цветения нужно уделить особое внимание:

Подкормки укрепляют иммунитет растений и повышают их продуктивность.

Опрыскивания бором и йодом помогают формированию здоровых завязей и защищают от болезней.

Правильный полив исключает корневые гнили и поддерживает нормальный рост.

Смотрите видео о том, как быстро подвязать помидоры:

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