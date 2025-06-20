Томаты во время созревания никогда не потрескаются: что нужно сделать утром

Чтобы собрать щедрый и качественный урожай помидоров, стоит правильно ухаживать за культурой.

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Что делать, чтобы помидоры на грядке не трескались / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Почему томаты трескаются во время созревания

Как избежать этой неприятной ситуации

Вырастить помидоры дома - довольно непростая задача, ведь культуру нужно правильно поливать и добавлять "в рацион" немного полезных соединений. У огородников во время созревания томатов часто возникает проблема - трескаются помидоры. Тревогу бьют не зря, ведь из-за трещин овощи нельзя консервировать, к тому же в таких помидорах могут завестись вредители. Главред выяснил, почему томаты трескаются и как этого избежать.

Почему помидоры трескаются

Томаты могут трескаться по нескольким причинам, а именно:

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недостаточный полив. Получая мало влаги, кожица помидора растягивается, потом снова высыхает и трескается;

несоблюдение температурного режима. При сильной жаре кожица становится плотной, при похолодании томат начинает расти, а неэластичная кожица трескается;

неправильные подкормки. Удобрять тоже надо уметь правильно. Например, если подкармливать томаты реже двух раз в месяц, использовать неразбавленные удобрения и не снабжать микроэлементами, помидоры начнут лопаться;

старательное пасынкование.

Что делать, чтобы помидоры на грядке не трескались

Автор украинского YouTube-канала "Огородница из Одессы" рассказала, чтобы помидоры не трескались, стоит их правильно поливать.

Она отметила, что благодаря правильной технике полива, которую она применяет уже более 10 лет, ее томаты никогда не болеют, не трескаются и всегда дают щедрый урожай.

"Для выращивания томатов организация полива имеет огромное значение", - сказала женщина.

По ее словам, эффективнее всего поливать помидоры утром, желательно на рассвете.

Вода должна быть не холодной, приблизительная температура +20 °С. Женщина рекомендует поливать томаты из шланга с распылителем под корень. Важно стараться не намочить листья культуры.

В видео говорится, что благодаря этой технике полива томаты ни разу в период созревания не заражались фитофторозом, а сами плоды всегда оставались целыми и не трескались.

Что делать, чтобы помидоры не трескались - смотрите видео:

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются более 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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