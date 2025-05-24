Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы она была толстенькая: лучшее средство

Вы узнаете:
- Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой
- Как приготовить супер средство для рассады из молока и йода
Подкормка рассады - важный этап при выращивании любых овощей. Именно она может стать залогом богатого урожая в будущем.
На Youtube-канале Сад, огород Pro рассказали о хитрой подкормке, которую сможет приготовить каждый, даже самый неопытный огородник.
"Это подкормка поможет из любой рассады получить очень коренастую и урожайную рассаду и заставит ее активно толстеть и развиваться. Такой раствор готовят даже опытные биологи", - рассказал автор.
Подкормка предотвратит пожелтение рассады, ее увядание и вытягивание.
К слову, этим средством можно удобрять любые культуры, в том числе рассаду огурца, томатов, перца, баклажана и т.д.
Прежде всего это подкормка хороша тем, что она заменяет абсолютно все покупные, дорогостоящие средства. При этом она готовится в домашних условиях легко и просто.
Итак, если рассада помидоров вытянулась и тонкая, значит пришло время готовить этот супер раствор.
На 3 литра воды возьмите 100 мл молока либо молочной сыворотки. Можно использовать и чайную ложку сметаны. Все тщательно перемешайте и добавьте пару капель йода.
Этим раствором нужно опрыскивать всю вашу рассаду.
"Польза такой подкормки неимоверная. Уже через два-три дня вы увидите изменения - ваша рассада будет одной из самых лучших", - резюмировал огородник.
Как приготовить супер подкормку для любой рассады:
Ранее Главред писал: чтобы пересадка рассады перца на грядки прошла успешно, важно соблюдать определенные правила. Чем именно нужно подкормить растения, чтобы они быстро прижились и мощно развивались, читайте материал: Что нужно для мощного роста перца: эксперт советует особую подкормку.
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Youtube-канал Сад, огород Pro
На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.
Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.
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