Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы она была толстенькая: лучшее средство

Анна Ярославская
24 мая 2025, 13:51
110
Эта подкормка предотвратит пожелтение рассады, ее увядание и вытягивание.
Рассада
Чем поливать рассаду помидоров, чтобы она не вытягивалась? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой
  • Как приготовить супер средство для рассады из молока и йода

Подкормка рассады - важный этап при выращивании любых овощей. Именно она может стать залогом богатого урожая в будущем.

На Youtube-канале Сад, огород Pro рассказали о хитрой подкормке, которую сможет приготовить каждый, даже самый неопытный огородник.

"Это подкормка поможет из любой рассады получить очень коренастую и урожайную рассаду и заставит ее активно толстеть и развиваться. Такой раствор готовят даже опытные биологи", - рассказал автор.

Подкормка предотвратит пожелтение рассады, ее увядание и вытягивание.

К слову, этим средством можно удобрять любые культуры, в том числе рассаду огурца, томатов, перца, баклажана и т.д.

Прежде всего это подкормка хороша тем, что она заменяет абсолютно все покупные, дорогостоящие средства. При этом она готовится в домашних условиях легко и просто.

Итак, если рассада помидоров вытянулась и тонкая, значит пришло время готовить этот супер раствор.

На 3 литра воды возьмите 100 мл молока либо молочной сыворотки. Можно использовать и чайную ложку сметаны. Все тщательно перемешайте и добавьте пару капель йода.

Этим раствором нужно опрыскивать всю вашу рассаду.

"Польза такой подкормки неимоверная. Уже через два-три дня вы увидите изменения - ваша рассада будет одной из самых лучших", - резюмировал огородник.

Как приготовить супер подкормку для любой рассады:

Ранее Главред писал: чтобы пересадка рассады перца на грядки прошла успешно, важно соблюдать определенные правила. Чем именно нужно подкормить растения, чтобы они быстро прижились и мощно развивались, читайте материал: Что нужно для мощного роста перца: эксперт советует особую подкормку.

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал Сад, огород Pro

На канал подписано более миллиона человек. Автор делится советами по земледелию и рассказывает про выращивание овощей, цветов и ягод.

Посмотрев видео, можно узнать много секретов о том, как сделать лучшие подкормки для сада и огорода своими руками, чтобы иметь большой урожай.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

помидоры рассада
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Какая будет погода в июне 2025 года: Укргидрометцентр поделился прогнозом

Какая будет погода в июне 2025 года: Укргидрометцентр поделился прогнозом

14:35Синоптик
Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000: первые подробности

Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000: первые подробности

13:55Война
Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

13:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Уже девать некуда: в Украине рухнули цены на любимый овощ

Уже девать некуда: в Украине рухнули цены на любимый овощ

"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

"Не может быть вечной": что происходит в браке Матвиенко и Мирзояна

Россия передаст Украине свой "мирный договор": Лавров назвал точное время

Россия передаст Украине свой "мирный договор": Лавров назвал точное время

ВСУ одним ударом снизили способность РФ проводить операции возле Покровска

ВСУ одним ударом снизили способность РФ проводить операции возле Покровска

На Земле может произойти масштабный блэкаут: названа причина

На Земле может произойти масштабный блэкаут: названа причина

Последние новости

14:35

Какая будет погода в июне 2025 года: Укргидрометцентр поделился прогнозом

14:16

Почему нельзя поливать огород и сад днем: эксперты дали четкий ответ

14:00

"Называли бычкой": участница Мастер Шеф рассказала о травле на проекте за украинский язык

13:55

Состоялся второй этап обмена пленными 1000 на 1000: первые подробностиФото

13:51

Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы она была толстенькая: лучшее средствоВидео

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
13:40

Россияне сообщили о захвате важного села в Сумской области: что ответили в ВСУ

13:35

Где 3 различия между девушками: только люди с "орлиным зрением" увидят ответ

13:30

Китайский гороскоп на завтра 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

12:48

В России прогремели взрывы: над важным объектом клубы дыма, людей эвакуируют

Реклама
12:47

Почему нельзя спать в самолете: неожиданное объяснение стюардессы

12:02

Кто может никогда не снимать шляпу, а для кого это обязательно: тонкости этикета

11:59

Можно ли ставить памятник на 2 людей, если кто-то из супругов еще жив: священник ответилВидео

11:38

Две стены не спасут: в ГСЧС предупредили украинцев, как защититься от дронов РФ

11:34

Дроны снова влупили по важному заводу в РФ: он критичен для производства БпЛА

11:04

Любимец Байрак, актер-путинист Батырев потерял очередную жену

10:29

250 дронов и 14 ракет: РФ массированно атаковала Украину, пострадали 6 областейФото

10:08

Настоящий вкус Италии: как приготовить невероятный пирог из листов для лазаньиВидео

09:58

"Это их последний год": у РФ остается менее 4 месяцев для прорыва на фронте

09:31

Гороскоп Таро на завтра 25 мая: Скорпионам - больше любви, Рыбам - удовольствия

09:30

"Тяжелая ночь": известны последствия массированного удара по Киеву, пострадали 6 районовФото

Реклама
09:09

Минимальную пенсию в Украине хотят поднять до 4000 грн: в ВР сделали заявление

09:06

Гороскоп для Стрельцов 2025-20228: Сатурн даст перемены и новые возможностиВидео

08:46

"Как гахнуло - стекла полетели": очевидица рассказала о прилете обломков по дому в КиевеФото

08:10

Три версии ликвидации Портновамнение

07:44

Горели многоэтажки в 2 районах: ГСЧС показала последствия ночного удара по КиевуФото

07:10

Загадка для гениев: надо за 21 секунду найти 3 отличия между козлятами

06:10

Орбан со своими шпионскими перфомансами выглядит несмешным клоуноммнение

05:50

Загадка для самых гениальных: найдите одну пустую кружку за 5 секунд

05:25

Неожиданный гость: священник сказал, что делать, если в дом залетела ласточка

04:56

Гороскоп на завтра 25 мая: Скорпионам - приглашение, Водолеям - хорошие новости

04:35

Как сказать на украинском "не ударить в грязь лицом": многие переводят неправильноВидео

04:03

Враг возобновил штурмовые действия на важном направлении: что доложили в ВСУ

03:32

"Приведет к катастрофе": Свитан сказал, почему Украине не нужно перемирие

02:40

7 секунд на размышления: только самые внимательные найдут пропущенное число

02:30

Сотни Калибров и Искандеров: прогноз массированного удара РФ

01:36

Жизнь 4 знаков зодиака изменится до конца мая

01:04

Массированная атака на Киев: есть разрушения и пострадавшие

00:35

Есть в каждой машине: за что украинских водителей штрафуют на 510 гривен

00:25

Враг снова обстрелял приграничье Сумщины: есть пострадавшие

00:04

Гении от рождения - названы 3 месяца, когда рождаются люди с высоким IQ

Реклама
23 мая, пятница
23:40

Проблемы растут: неожиданные последствия для экономики РФ

23:27

Портнов был в Украине за несколько дней до убийства: СМИ узнали, с кем он встречался

22:56

Обмен пленных 1000 на 1000: Зеленский сообщил, когда пройдут два следующих этапа

22:35

Мастерская нашла "еще одну поломку": советы эксперта, как избежать обмана

22:13

В Киеве гремят взрывы, ПВО отражают вражескую атаку - детали

21:53

"Никогда тебя не оставлю": воин впервые позвонил любимой после 37 месяцев пленаВидео

21:42

Мерц обратился к одному из президентов, чтобы прекратить огонь в Украине

21:32

Есть 4 сценария: война может закончиться уже летом - JPMorganChase

21:18

Возможна ли встреча Зеленского с Путиным: Сибига раскрыл деталиВидео

20:57

Сенсация столетия: у Фредди Меркьюри есть дочь, которую он скрывал

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Переговоры с Россией
Встреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и ПутинеКремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять