Соседи будут завидовать урожаю: секретный способ подкормки моркови в июле

Вы узнаете:
- Чем подкормить морковь в июле
- Как приготовить раствор в домашних условиях
Морковь - частый "гость" на украинской кухне. Овощ достаточно неприхотлив в выращивании, если знать, как правильно за ним ухаживать. Главред нашел секретный способ подкормки, с которым ваша морковь вырастет ровной, крупной и сладкой.
Автор украинского YouTube-канала "Полезное TV" рассказал, чем подкормить морковь, чтобы соседи завидовали большому урожаю.
Как оказалось, все очень просто. В июле корнеплоды стоит удобрить фосфорно-калийными удобрениями.
"Для этого лучше всего подойдет монофосфат калия", - пояснил автор видео.
По словам эксперта, фосфор способствует лучшему наращиванию корневой системы, благодаря чему морковь быстро увеличится в размерах, а калий отвечает за вкусовые качества корнеплодов.
Чтобы приготовить удобрение, стоит в 10 л воды растворить 2 ч. л монофосфат калия. Далее все тщательно перемешайте и оставьте настаиваться в течение одной минуты.
Когда раствор будет готов, полейте морковь из расчета 10 л на 2 м², предварительно увлажнив участок. Автор видео рекомендует полить грядку обычно водой еще с вечера.
До сбора урожая морковь нужно подкормить этим раствором дважды с интервалом в две недели.
Огородник уверяет, что с такой подкормкой вы гарантированно получите в этом году большой и вкусный урожай.
Чем подкормить морковь в июле - смотрите видео:
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О YouTube канале: "Полезное TV"
YouTube канал "Полезное TV" - это канал на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.
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