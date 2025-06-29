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Июльские секреты урожая: 5 культур, которые стоит посадить на освободившиеся грядки

Руслан Иваненко
29 июня 2025, 19:17
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Используйте свободное место на огороде для посадки простых в уходе растений, которые быстро созревают и обогащают почву.
огород, редиска, горох
Не оставляйте грядки пустыми после сбора основного летнего урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Какие культуры можно посадить в июле после лука и чеснока
  • Как эффективно использовать освобожденные грядки летом
  • Какие неприхотливые растения дадут урожай до первых заморозков

В июле после уборки лука и чеснока на огороде появляется свободное место, которое не стоит оставлять пустым. Опытные садоводы знают, что даже в разгар лета можно посадить несколько простых и неприхотливых культур, которые быстро растут и дадут урожай до первых заморозков.

Главред решил узнать, какие культуры еще можно посеять летом, чтобы успеть собрать урожай до осени

видео дня

На популярном YouTube-канале "Огородница из Одессы" опытная огородница поделилась ценными советами, которые помогут эффективно использовать грядки после луковичных культур. Она рекомендует минимум пять вариантов растений, которые прекрасно растут именно в этот период и не требуют сложного ухода.

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Рекомендации от эксперта:

  • Спаржевая фасоль и горох - идеальные культуры для посадки после лука. Горох созревает до первых морозов, а после сбора урожая его ботву можно прикопать в землю, что поможет обогащать почву азотом.
  • Редис и редька также прекрасно подходят для летних посадок, но важно выбирать ранние сорта, чтобы они успели вызреть до холодов.
  • Молодой картофель, посаженный после чеснока, даст вкусный и свежий урожай уже в октябре, порадовав тех, кто любит свежий картофель с собственного огорода.
  • Салатные культуры - петрушка, шпинат, руккола, салат - растут быстро и не требуют много внимания. Они идеально подходят для посадки на грядках после лука, а при теплой погоде семена прорастают очень быстро.
  • Фацелия - незаменимый сидерат. Она не только формирует большую зеленую массу, которая к осени обогащает почву органикой, но и улучшает структуру земли и уничтожает вредную микрофлору.

Эти культуры отличаются неприхотливостью - основной уход заключается в регулярном поливе и своевременном сборе урожая. При благоприятных погодных условиях семена прорастают быстро, что позволяет успеть получить второй урожай уже в этом сезоне.

Таким образом, используя советы опытных огородников, каждый может максимально эффективно организовать свой летний огород и не терять время зря, получая свежие и полезные продукты еще до наступления холодов.

Подробнее о том, что именно сеять в июле, смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы"

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О канале "Огородница из Одессы"

Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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