Июльские секреты урожая: 5 культур, которые стоит посадить на освободившиеся грядки

Используйте свободное место на огороде для посадки простых в уходе растений, которые быстро созревают и обогащают почву.

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Не оставляйте грядки пустыми после сбора основного летнего урожая / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Какие культуры можно посадить в июле после лука и чеснока

Как эффективно использовать освобожденные грядки летом

Какие неприхотливые растения дадут урожай до первых заморозков

В июле после уборки лука и чеснока на огороде появляется свободное место, которое не стоит оставлять пустым. Опытные садоводы знают, что даже в разгар лета можно посадить несколько простых и неприхотливых культур, которые быстро растут и дадут урожай до первых заморозков.

Главред решил узнать, какие культуры еще можно посеять летом, чтобы успеть собрать урожай до осени

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На популярном YouTube-канале "Огородница из Одессы" опытная огородница поделилась ценными советами, которые помогут эффективно использовать грядки после луковичных культур. Она рекомендует минимум пять вариантов растений, которые прекрасно растут именно в этот период и не требуют сложного ухода.

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Рекомендации от эксперта:

Спаржевая фасоль и горох - идеальные культуры для посадки после лука. Горох созревает до первых морозов, а после сбора урожая его ботву можно прикопать в землю, что поможет обогащать почву азотом.

- идеальные культуры для посадки после лука. Горох созревает до первых морозов, а после сбора урожая его ботву можно прикопать в землю, что поможет обогащать почву азотом. Редис и редька также прекрасно подходят для летних посадок, но важно выбирать ранние сорта, чтобы они успели вызреть до холодов.

также прекрасно подходят для летних посадок, но важно выбирать ранние сорта, чтобы они успели вызреть до холодов. Молодой картофель , посаженный после чеснока, даст вкусный и свежий урожай уже в октябре, порадовав тех, кто любит свежий картофель с собственного огорода.

, посаженный после чеснока, даст вкусный и свежий урожай уже в октябре, порадовав тех, кто любит свежий картофель с собственного огорода. Салатные культуры - петрушка, шпинат, руккола, салат - растут быстро и не требуют много внимания. Они идеально подходят для посадки на грядках после лука, а при теплой погоде семена прорастают очень быстро.

- петрушка, шпинат, руккола, салат - растут быстро и не требуют много внимания. Они идеально подходят для посадки на грядках после лука, а при теплой погоде семена прорастают очень быстро. Фацелия - незаменимый сидерат. Она не только формирует большую зеленую массу, которая к осени обогащает почву органикой, но и улучшает структуру земли и уничтожает вредную микрофлору.

Эти культуры отличаются неприхотливостью - основной уход заключается в регулярном поливе и своевременном сборе урожая. При благоприятных погодных условиях семена прорастают быстро, что позволяет успеть получить второй урожай уже в этом сезоне.

Таким образом, используя советы опытных огородников, каждый может максимально эффективно организовать свой летний огород и не терять время зря, получая свежие и полезные продукты еще до наступления холодов.

Подробнее о том, что именно сеять в июле, смотрите в видео на канале "Огородница из Одессы"

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О канале "Огородница из Одессы" Канал был создан в 2023 году. Сейчас подписчиками являются почти 40 тысяч пользователей. На канале размещаются видео о саде, огороде и о собственном опыте женщины Ларисы в сфере земледелия и дачных дел. Видео о выращивании клубники, огурцов, помидоров и всего того, что женщина выращивает на своем огороде.

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