Почему вишни становятся червивыми: неожиданная причина

Почему плоды вишни становятся червивыми - основной вопрос для садовода: как избежать того, что плоды вишни становятся червивыми, и какие средства работают.

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Что делать, чтобы вишня не была червивой? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Что делать, чтобы вишня не была червивой

Почему червивые вишни червивые

Когда опрыскивать вишню

Главная причина порчи урожая вишен и черешен - вишневая муха. Это небольшое насекомое длиной до 5 миллиметров с прозрачными крылышками. Живет оно всего несколько недель, но за это время успевает нанести значительный вред садоводам. Самка откладывает яйца непосредственно под кожуру еще зеленых ягод. Уже через неделю в плодах появляются белые личинки - именно они питаются мякотью и делают ягоду непригодной к употреблению. Из-за активности вишневой мухи за сезон можно потерять от 40 до 90 % урожая. Главред расскажет как избавиться от вредителя.

Жизненный цикл вредителя: когда ждать нападения

Как рассказывают на Ютуб-канале "Аптека садовода", цикл развития этого насекомого напрямую зависит от погодных условий и температуры. Куколки зимуют в почве на глубине 3-7 см, а весной, когда температура поднимается до +10 °C, активизируются. Вылет взрослых мух происходит в мае-июне. Сначала они питаются медвяной росой тлей, а уже через несколько дней самки откладывают яйца под кожуру плодов.

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Личинки развиваются внутри ягод в течение 2-3 недель, после чего спускаются в почву и зарываются на глубину для зимовки. При определенных условиях часть куколок может оставаться в состоянии покоя даже до двух лет.

Какие сорта в зоне риска

Больше всего страдают среднеспелые и поздние сорта вишен, поскольку их созревание совпадает с пиком активности мух. Особенно опасный период - теплые и солнечные дни с температурой воздуха выше +18 °C. Именно тогда риск поражения плодов существенно возрастает.

Как уберечь урожай: проверенные методы защиты

Защита от вишневой мухи начинается еще с выбора сортов: рекомендуется высаживать раннеспелые виды вишен, которые созревают до начала массового вылета вредителя. Важную роль играет агротехника: весной и осенью следует перекапывать почву в междурядьях для уничтожения куколок. Также необходимо регулярно собирать опавшие или поврежденные плоды, в которых могут находиться личинки.

Уменьшить количество мух помогают специальные ловушки - желтые липкие ленты или пластиковые бутылки с бродячими смесями (пиво, соки, компот). Они позволяют отловить часть насекомых до момента откладывания яиц.

Химическая защита: когда и чем обрабатывать

В случае высокого риска заражения следует применить инсектициды. Обработку проводят в начале массового лета мух - за ориентир берут цветение акации. Рекомендуют такие препараты как Проклейм, Калипсо, Актеллик, Карате и другие средства контактного или системного действия. Для лучшего эффекта используют прилипатели или водорастворимые удобрения.

Обработки следует осуществлять при температуре не ниже +18 °C в утренние или вечерние часы. Повторная обработка проводится через 7-12 дней. Последнюю обработку следует завершить минимум за 14 дней до сбора урожая. Только соблюдение всех правил обеспечит безопасность ягод для потребления.

Народные методы - дополнительная защита

Среди народных средств эффективны настои чеснока, лука, полыни, которые имеют отпугивающее действие. Хвойные отвары или зольные растворы способны снижать активность вредителя, однако заменить химические средства полностью они не могут.

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