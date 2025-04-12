Друзья и враги в саду: что нельзя сажать рядом с вишней и какое соседство любит слива

Вы узнаете:
- Какие деревья можно сажать рядом с грушей
- Почему не рекомендуется сажать абрикос рядом с черешней и вишней
- С какими растениями дружит слива
Опытные садоводы знают, что некоторые растения нельзя сажать рядом. Если не угадать с правильным соседством, то можно остаться без урожая.
Главред разобрался, какие виды деревьев являются друзьями, товарищами, врагами в саду. Все детали раскрыли на Yоtube-канале Вырастим сад бережно.
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Какие растения не любит вишня
Первое растение не просто нежелательно сажать рядом с вишней. Его в принципе не стоит держать на участке. И это ее ближайшая родственница - вишня войлочная. Дело в том, что она является естественным резервуаром такого опасного заболевания, как манилиальный ожог (другими словами - монилиоз, плодовая гниль).
Вишня войлочная заболевает монилиозом первой, сохраняет в себе всю инфекцию и раздает ее остальным растениям.
Второе растение, которому не место рядом с вишней, это малина. Эта вкусная ягода отличается прожорливостью и будет конкурентом вишни за питание. Малина высушивает, вытягивает из почвы все питательные вещества. Малину лучше сажать отдельно на расстоянии не менее 3-5 метров от вишни.
Третья группа растений, которые нужно сажать как минимум в трех метрах от вишни, это пасленовые (перцы, баклажаны и помидоры). Они могут стать источником опасного вертициллезного увядания, также известное как вертициллез или вилт. Это грибковая болезнь растений. Пасленовые приносят в сад эту болезнь на своих корнях и остается в саду она надолго.
Что еще нельзя сажать рядом с вишней? Четвертое растение - это картофель. У картофеля и большинства плодовых есть один общий и очень опасный вредитель - это золотистая нематода. Поселяясь на корешках, она ослабляет растение, высасывая из него все соки. В результат в саду не будет ни картошки, ни здоровых плодовых деревьев.
Пятое растение, которому не место на участке и рядом с плодовыми деревьями и огородом - это береза. Это очень прожорливое растение-водохлеб. На затопленных или переувлажненных участках березу можно и нужно сажать, так как она заберет лишнюю влагу себе. Но если вы посадите вишни, яблони, другие плодовые растения и кустарники ближе чем на 6-8 метров от березы, то она высосет из почвы всю воду, а другие деревья будут страдать от жажды.
Что хорошо сочетается с вишней
Самый лучший сосед для вишни - это вишня другого сорта. Только в этом случае происходит опыление и завязываются новые вишенки.
Какие деревья можно сажать рядом с грушей
Груша хорошо дружит с яблоней, поэтому их можно сажать вместе. Деревья одновременно опрыскивают от вредителей.
Айва - также хорошая подруга груши и станет для нее отличным подвоем.
Садовод Владимир говорит, что не является сторонником высаживания кустарников рядом с деревьями, но крыжовник, смородина и виноград дружат с грушей.
Что может расти рядом с абрикосом
Абрикос - прекрасное дерево, но с ним не дружат другие косточковые. Рядом не рекомендуется сажать ни сливу, ни вишню, ни персики. А если уж сажать, то на расстоянии в пять-шесть метров.
С чем сочетается черешня
С красавицей черешней прекрасно уживется вишня. По словам Владимира, они как "нитка с иголкой". Во-первых, вишня является опылителем черешни.
"Не черешня черешню опыляет, а вишня опыляет черешню. Если купили черешню, обязательно в левой руке должна быть у вас вишня - привитая, дикушка, без разницы", - рассказал садовод.
Сливу также любит черешня, но на расстоянии пяти метров, не ближе.
Алычу также можно посадить в нескольких метрах от черешни. Но есть одно условие: алыча должна быть на низкорослом подвое. Высокий подвой нельзя, поскольку алыча будет затенять черешню, а она этого не любит.
Какое соседство любит слива
Рядом со сливой можно посадить чёрную смородину, крыжовник и яблони. Клён увеличивает ее урожайность.
Что нельзя сажать рядом со сливой:
- грушу;
- абрикос;
- персик;
- березу.
Две сливы не уживутся рядом, если они представляют восточные и западные разновидности.
Смотрите видео - Что нельзя сажать рядом с вишней, грушей, черешней, сливой:
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