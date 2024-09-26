Можно остаться без урожая: какие деревья нельзя сажать рядом - полный список

Правильный подбор соседей для деревьев в саду - залог их здорового роста и хорошего урожая. Главред выяснил, какие деревья нельзя сажать рядом.

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Какие деревья нельзя сажать рядом - совместимость деревьев в саду / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

При планировании сада важно учитывать не только доступность солнечного света, защиту от ветра и качество почвы, но и соседство между деревьями. Некоторые растения не уживаются друг с другом из-за конкуренции за питательные вещества, затенения кроны или даже выделения токсичных веществ в почву. Эксперты Agro-Market рассказали, какие деревья нежелательно сажать рядом, чтобы избежать проблем с ростом и урожаем.

Какие деревья нельзя сажать по соседству

"Когда выбираете место для посадки деревьев, учитывайте не только их высоту, но и уровень расположения корневой системы," - рекомендуют специалисты Agro-Market. Высокие деревья могут затенять низкорослые, а корни, находящиеся на одном уровне, будут конкурировать за воду и питательные вещества, что значительно ухудшает рост и развитие соседних растений.

Еще одна проблема возникает, когда одно растение выделяет токсичные вещества, которые могут навредить другому. "Некоторые деревья выделяют в почву вещества, вызывающие увядание соседей, вплоть до их гибели", - предостерегают эксперты.

Смотрите видео о том, какие деревья нельзя сажать по соседству:

Какие фруктовые деревья не следует сажать рядом друг с другом

Какие деревья нельзя сажать рядом с яблонями

"Рябина часто поражается рябиновой молью, которая быстро переходит на яблоню и боярышник", - объясняют специалисты.

Насекомые активно повреждают плоды соседних деревьев, что снижает их урожайность.

Яблоня, груша и можжевельник

"Не очень хорошие соседи яблоня, груша и можжевельник", - отмечают эксперты.

Можжевельник, будучи вечнозеленым растением, может стать источником грибка, который вызывает ржавчину. Если на можжевельнике появляются оранжевые пятна, споры грибка могут перейти на яблоню или грушу, приводя к болезням.

Какие фруктовые деревья можно сажать рядом

Персик плохо переносит соседство с другими плодовыми деревьями.

"Если рядом с персиком растут вишня или черешня, он будет расти очень медленно и плохо плодоносить," - комментируют специалисты.

Персик обычно хорошо развивается самостоятельно, без соседства с другими деревьями.

Какое соседство не любит черешня

Груша не уживается со сливой, вишней и черешней.

"Слива забирает себе все питательные вещества, вишня имеет общих вредителей с грушей, а черешня отравляется токсинами груши", - предупреждают специалисты.

Почему нельзя сажать черемшу

"Никогда не сажайте черемшу в саду", - предостерегают эксперты Agro-Market.

Именно на черемухе зимует стеклянница - опасный вредитель смородины, крыжовника и других плодовых кустов. С приходом весеннего тепла она пробуждается и активно атакует ваш сад.

Как избежать проблем с соседством деревьев

Чтобы избежать негативных последствий, специалисты советуют:

Анализировать совместимость деревьев перед посадкой.

Избегать посадки деревьев с общими вредителями рядом.

Учитывать особенности корневой системы и уровень расположения корней.

Избегать токсичных растений-соседей, которые могут негативно влиять на другие.

"Планирование сада требует внимательного подхода и знаний о взаимодействии различных видов растений", - заключают эксперты Agro-Market. Соблюдение этих рекомендаций позволит создать здоровый и продуктивный сад без конфликтов между растениями.

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