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Зачем сыпать соль под дерево: от него не останется и следа

Юлия Закрепа
5 мая 2024, 02:05
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Можно ли сыпать соль на дерево и какой результат будет - Главред собрал интересные лайфхаки.
Зачем сыпать соль под дерево: от него не останется и следа
Можно ли сыпать соль на дерево / коллаж: Главред, фото: unsplash

Как избавиться от дерева не спиливая его - Главред собрал полезные советы, как уничтожить корневую систему нежелательных деревьев на вашем участке. Часто срезанные деревья повторно пускают побеги и этим они могут портить ваш сад или двор.

Специалисты в аграрном деле рассказали о действенных методах борьбы с нежелательными деревьями и кустарниками. Они также рассказали о самых популярных методах уничтожения деревьев.

Чем полить дерево, чтобы оно засохло народные средства

Чтобы навсегда уничтожить нежелательное дерево специалисты советуют просверлить в стволе отверстие под наклоном. Длина отверстия должна быть такая, чтобы доходило до сердцевины ствола. После этого в это отверстие нужно залить жидкость, которая будет быстро уничтожать дерево изнутри. Агрономы рассказали, что для такого метода отлично подойдут сильные кислоты: уксусная или соляная. Такой метод поможет уничтожить дерево за неделю.

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Альтернативой кислотам станет также и бензин, солярка, ацетон - специалисты уверяют, что эффект будет идентичен. Также можно применить гербициды, ведь ими можно вывести не только сорняки, но и нежелательные деревья.

Чтобы уничтожить дерево нужно на листья распылить Раундап. Предварительно его следует развести в воде в сильной концентрации. Таким образом, Раундап в первую очередь уничтожит листья, а затем оно постепенно начнет засыхать все.

Как уничтожить пни и корни деревьев с помощью соли

В народе пользуются популярным методом с помощью соли. Известно, что соль прекрасно подходит для уничтожения корневой системы деревьев. Во время того, как соль вносят в почву, она способна сильно вытянуть влагу из корней. Такой метод будет очень эффективным для небольших деревьев или кустарников с неглубокими корнями. Чтобы полностью и навсегда уничтожить корни деревьев, стоит несколько раз повторить такую процедуру.

Однако соль имеет и негативное влияние на растения и почву. Поэтому, если вы будете использовать такой метод, то стоит быть осторожными.

Как избавиться от поросших деревьев и кустарников на участке

Агрономы рассказали, что для уничтожения корней деревьев можно применить и химические методы, однако они токсичны. Часто для таких целей используют Нитрат калия и обычную соль. Известно, что калийная селитра - это недорогой и простой метод для выкорчевывания корней деревьев.

Также стоит помнить, что использование таких химикатов может нанести вред окружающим растениям и почве в целом.

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