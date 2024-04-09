Пережиток советчины: почему нельзя белить деревья весной - последствия шокируют

Известно, что побелка деревьев может быть полезной для их защиты от солнечных ожогов и вредителей. Главред выяснил, можно ли белить деревья весной.

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Почему нельзя белить деревья весной - правила побелки деревьев / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео YouTube

Традиционно деревья белят дважды в год: осенью и весной, но причины здесь разные. Осенью, утверждают опытные садоводы, это надо, чтобы защитить дерево от морозов и солнечных лучей, которые отражаются от белого снега и обжигают кору дерева. Однако, нужно ли белить деревья весной?

Почему деревья белят осенью и весной

Садовница и блогер Мирослава Линская в своем Instagram отмечает, что побелка защищает деревья от ранневесенних солнечных ожогов и вредителей, которые зимуют под корой.⠀

"Исходя отсюда, можно сделать несколько выводов. Белить деревья, нужно ранней весной (это когда еще лежит снег и почки даже не набухли), весь ствол и скелетные ветви. Представили, у вас груша 15 метров высотой и ее нужно забелить всю. Этот метод защитит от вредителей. Готовы к такому действенному методу?", - задает вопрос эксперт.

Она отметила, что для того, чтобы защитить деревья от морозобойных трещин и солнечных ожогов, нужно белить с осени. Однако, не факт, что побелка сможет выстоять в течение всей зимы.

"Мое мнение таково: нечем заняться? Тогда белите деревья. Я свои деревья не белю, использую другие процедуры по защите. Считаю побелку пережитком советчины. Тогда белили деревья перед майскими праздниками для красоты или какой-то кортеж руководства ехал по дороге мимо этих деревьев. Пользы не было, все вредители уже давно вылетели из своих гнезд", - резюмирует она.

Кто такая Мирослава Линская Мирослава Линская - руководитель органической фермы oLaWander. Получила образование в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины по специальности "Садово-парковое хозяйство и ландшафтная архитектура". Работала садовником и ландшафтным дизайнером в Киеве. Ведет собственный блог в Instagram, где делится с подписчиками всеми секретами выращивания ягод, лаванды и садового искусства.

Когда нужно белить деревья

Садовод и флорист Антонина Лесик в эфире "Сніданку з 1+1" отмечает, что на самом деле основная побелка - это осенняя.

"И действительно она имеет много функций, которые необходимы перед зимой. Она защищает деревья от активного света, который часто бывает, и весной, и даже зимой, он отражается от снежного покрова и может опалить ствол. Поэтому делаем побелку именно осенью, за несколько недель до того, как ударят первые морозы", - указывает она.

Смотрите видео о том, стоит ли белить деревья весной:

Чем лучше белить деревья

"Для побелки мы можем использовать или известь или водоэмульсионную краску, которая имеет свои преимущества, что она не так быстро смывается по сравнению с известью или мелом. Для того, чтобы это еще работало как препарат, который борется с вредителями, можно добавить туда медного купороса. И все деревья белим до первой развилки", - отмечает Антонина Лесик.

Кто такая Антонина Лесик Антонина Лесик - садовый блогер, флорист, телеведущая канала 1+1. Занимается профессионально садоводством и ландшафтным дизайном.

Кроме того, важно иметь в виду, что побелка затвердевает толстой коркой, препятствует газообмену, нарушает баланс влаги в тканях коры, не пропускает свет.

"Из-за этого весной деревья плохо просыпаются, не вовремя отстают в развитии. Особенно это вредит молодым деревьям. Побелка деревьев в апреле является абсолютно декоративным элементом", - отмечает эксперт.

В то же время, специалисты Ботанического сада Национального лесотехнического университета Украины отмечают, что известь имеет агрессивное действие на дерево.

"При большой концентрации известь может нанести ожоги и повредить кору, после чего деревья часто болеют. Белить известью можно только плодовые деревья в садах и только с соблюдением ряда четких требований, иначе вреда будет больше, чем пользы. Кто переживает за состояние деревьев в городе, может обрабатывать их специальным раствором от паразитов", - делают вывод специалисты.

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