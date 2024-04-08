Зачем нужно спать в носках: 4 главные причины, о которых мало кто знает

Сон в носках может быть очень полезным для многих, несмотря на то, что не всем это нравится.

https://glavred.info/life/zachem-nuzhno-spat-v-noskah-4-glavnye-prichiny-o-kotoryh-malo-kto-znaet-10556318.html Ссылка скопирована

Зачем нужно спать в носках/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Мнения о том, нужно или не нужно надевать носки на ночь, обычно кардинально расходятся: кто-то привык засыпать только в носках, а кто-то испытывает дискомфорт от такого предмета одежды и предпочитает не надевать их, когда идет спать. Конечно, одевать носки на ночь или нет - это дело каждого. Но есть несколько причин, зачем одевать носки на ночь, и чем это может быть полезно для человека.

1. В носках легче заснуть

Врач из Массачусетса Джесс Андраде опубликовала на своей странице в TikTok видео, в котором рассказывает, что на самом деле одевание носков на ночь помогает охладить тело. Дело в том, что когда согреваются ноги, то в организме включается компенсаторный механизм - отдельные кровеносные сосуды начинают работать так, чтобы тело охлаждалось. А когда температура тела уменьшается, человеку становится легче заснуть, ведь во время охлаждения мозг получает сигнал, что пора спать.

2. Помогает быть здоровым

Если у человека ночью холодные конечности, то в теле ограничивается приток крови к дыхательным путям. Как следствие - слизистые оболочки становятся холодными и сухими, а это в свою очередь снижает их сопротивляемость к вирусам.

видео дня

3. Улучшает состояние кожи ног

Если вас беспокоит проблема сухих ног и на пятках время от времени появляются трещины, то можно помазать ноги кремом, а затем надеть носки и лечь так спать. В таком случае средство лучше впитается в кожу ног, влага будет сохраняться, и это улучшит состояние кожи.

4. Поможет от приливов во время менопаузы

Во время менопаузы у женщин может появляться внезапное ощущение тепла в лице, шее и груди. Такое ощущение называют приливами, и вызвано оно гормональными изменениями, которые происходят в теле женщины во время менопаузы. Если спать в носках, это может помочь регулировать температуру тела во время сна, что снизит вероятность возникновения приливов или ночной потливости.

Что такое менопауза? Менопауза (англ. menopause), также известная как климактерия (англ. climacteric) или климакс – нормальный период жизни женщины, когда яичники перестают продуцировать эстрогены и угасает репродуктивная функция: Средний возраст климектерических изменений – 50 лет (от 49 до 52), однако может сильно варьироваться (особенно при ранней менопаузе), пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред