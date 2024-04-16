Сама слезет: как снять старую краску с дерева в домашних условиях

Главред нашел, как удалить краску с дерева и сделать это максимально быстро.

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Как снять старую краску с дерева в домашних условиях / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

С приходом тепла владельцы частных домов начинают облагораживать свой участок. Одна из задач - покрасить забор или другие деревянные элементы, но как снять старую краску с дерева?

Существует не мало способов сделать это без труда. Мы собрали лучшие из них.

Каким инструментом можно снять старую краску с дерева?

Можно использовать шпатель или скребок, но такой процесс займет у вас очень много времени, поэтому лучше воспользоваться другими методами и способами быстрого снятия старого покрытия с деревянной поверхности.

Например, можно использовать шлифовальную машинку. Делать это рекомендуется на улице, так как процесс пыльный и абразивные шкурки быстро забиваются, пишут эксперты из kolorit.ua.

Смотрите видео о том, как удалить краску с дерева:

Чем снять старую краску в домашних условиях проще всего? Строительный фен. С его помощью краска нагревается от чего она начинает пузыриться и отслаиваться от поверхности, после чего очень легко удаляется шпателем.

Как красить дерево? Класть краску нужно плавными равномерными движениями (кисти или баллона). После высыхания первого слоя, на что уйдет 15-20 минут, нанесите последующие слои краски. При окрашивании дерева рекомендуется нанести не менее 2 - 3 слоев краски. Грамотная покраска дерева — это кропотливое и не терпящие спешки дело.

Как называется жидкость для снятия краски с дерева?

Существует много средств для растворения и удаления краски, но самые рабочие и популярные из них - Смывка СП-6 и Смывка СП-7. Работать оно начинает уже через 40 минут.

После рыхление старое покрытие нужно удалить шпателем, если покрытие удалилось не полностью, операцию следует повторить, очищенную поверхность тщательно протереть ветошью, смоченным бензином или уайт-спиритом.

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